Šta se dešava u vašem mozgu kada imate INTIMNE ODNOSE!

Poznato je da je dobar se*s jedna od životnih radosti u kojoj svako od nas zaslužuje da uživa. Ali šta kaže nauka?

Prema istraživaču se*sualne neuronauke i autorki knjige "Zašto je dobar se*s bitan", dr Nan Vajz, se*s utiče na naš mozak na načine koje možda niste znali.

1. Povećava se dotok krvi u mozak

Prema mišljenju Vajz, mozak je najmoćniji se*sualni organ koji postoji - tvrdnja podržana njenim istraživanjem o ženskom orgazmu. U početku, genitalna stimulacija generiše toliko informacija mišićima i nervima da mozak doživljava značajno povećanje protoka krvi i kiseonika kao rezultat. Zaista, orgazam je u velikoj meri proces mozga, činjenica koja povećava protok krvi u brojnim delovima mozga što je, zauzvrat, posebno dobro za zdravlje mozga. Definitivno bolje i prijatnije od rešavanja ukrštenih reči.

2. Aktiviraju se "prepone" mozga

Da, dobro ste pročitali, postoji nešto što se zove "prepone" ​​mozga ili je bar to termin koji Vajz koristi za označavanje prepoznate oblasti mozga poznatog kao genitalni estetski korteks. Drugim rečima, to je deo mozga koji prima sve informacije o mišićima i nervima tokom se*sa. Vredi napomenuti da je genitalni senzorni korteks identifikovan samo kod muškaraca. Ali ispostavilo se da isti deo mozga "svetli" kada se stimulišu vagina, klitoris, grlić materice i/ili bradavice žene. (p.s. što više erogenih zona bude stimulisano u isto vreme, to će vaš vrhunac biti intenzivniji).

3. Sistem nagrađivanja

U svom istraživanju o tome šta se dešava u mozgu tokom se*sa, Vajz je otkrila da se moždana aktivnost u mnogim oblastima postepeno povećavala sve do orgazma, dostigla vrhunac na orgazmu, a zatim opadala kod žena. Jedna od oblasti koja se najviše aktivira je nucleus accumbens: ključni deo moždanog sistema nagrađivanja, koji radi na dopaminu. Aktivnost moždanog stabla se takođe povećava tokom se*sa i dostiže vrhunac pri orgazmu, što dovodi do povećanja nivoa serotonina i endorfina. Drugim rečima, orgazam i sve zabavne stvari koje dovode do njega stvaraju koktel hemikalija koje čine da se vaš mozak dobro zabavlja, a vi osećate sjajno.

Autor: