USPEŠNO TESTIRAN PRVI LETEĆI AUTO: Može da preleti razdaljinu veću od 170 kilometara, a kabina se rotira

Model A ima domet od 322 kilometra vožnje kopnom i domet leta od 177 kilometara, sa početnom cenom od 300.000 dolara, što uključuje balistički padobran – u slučaju da let završi pre planiranog sletanja.

Model Z, planiran za 2035. godinu, biće dostupan po mnogo pristupačnijoj ceni od 35.000 dolara.



Kalifornijski startap Alef Aeronautics uspešno je demonstrirao prvi potpuno funkcionalni leteći auto koji može da se kreće putem i vertikalno uzleti. Kompanija je objavila video koji prikazuje kako njihov prototip Alef Model Zero prelazi iz vožnje po putu u let, što odmah podseća na filmove i romane u kojima su automobili takođe leteli.

Poduhvat kao i let braće Rajt?

Probni let održan je 19. februara na zatvorenom putu u ruralnom delu Kalifornije uz primenu sigurnosnih protokola. Alef Model Zero, ultralaka verzija planiranog komercijalnog modela, pokazao je svoje mogućnosti vozeći do parkiranog vozila, aktivirajući režim leta, uzlećući kako bi prešao prepreku, a zatim sleteo i nastavio vožnju putem.

Jim Dukhovny, izvršni direktor i suosnivač Alef Aeronauticsa, tvrdi da je reč o istorijskom događaju:

- Nadamo se da će imati sličan efekat kao let braće Rajt, koji je pokrenuo razvoj potpuno novih vazduhoplovnih industrija.

Auto Alef Model Zero koristi distribuirani električni pogonski sistem sa osam električnih motora koji pokreću propelere integrisane u karoseriju vozila, dimenzija oko 5,2 metra dužine i 2,1 metar širine. Takav dizajn omogućava vertikalno poletanje i sletanje, što je ključno za urbana područja gde klasične piste nisu dostupne. Dok je testni let izveden sa specijalizovanim ultralakim prototipom, Alef Aeronautics razvija Alef Model A, komercijalnu verziju letećeg automobila.

Model A je predviđen za dva putnika i ima domet vožnje od 322 kilometra, dok je domet leta 177 kilometara. Vozilo ima futuristički dizajn sa rotirajućom kabinom koja pruža vidljivost od 360 stepeni tokom leta.

Prva pomisao posmatrača i entuzijasta kada vide ovakvo vozilo je sigurnost, ali u Alef Aeronautics tvrde da su to već rešili. Model A će imati rezervne ključne komponente, tehnologiju za otkrivanje i izbegavanje prepreka, kao i sigurnosni balistički padobran za celo vozilo.

Napredak kompanije privukao je pažnju investitora i potencijalnih kupaca. Alef Aeronautics je obezbedio podršku Tima Drapera, ranog investitora u Teslu i SpaceX. Kompanija je već primila više od 3.300 prednarudžbina za auto Model A, čija će maloprodajna cena biti 300.000 dolara kada uđe u proizvodnju, prenosi Poslovni dnevnik.

Alef Aeronautics planira da započne proizvodnju Modela A krajem 2025. godine, sa mogućim isporukama tokom 2026. Takođe, kompanija razmatra buduće projekte, uključujući planove za pristupačniji model sa četiri sedišta nazvan Model Z, čije je predstavljanje planirano za 2035. godinu, uz procenjenu cenu od 35.000 dolara.

Propisi, infrastruktura, upravljanje saobraćajem…

Međutim, pre nego što leteći automobili postanu uobičajena pojava, potrebno je prevazići regulatorne prepreke, razviti infrastrukturu i implementirati sisteme za upravljanje vazdušnim saobraćajem. Američka Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) dodelila je Alef Aeronauticsu posebnu potvrdu o plovidbenosti, koja omogućava eksperimentalne letove, ali šira sertifikacija za komercijalnu upotrebu tek treba da se razmatra.

Model A će biti pravi drumski automobil, iako mu je maksimalna brzina samo 40 km/h. To ga svrstava u posebnu kategoriju, za razliku od eVTOL letelica koje razvijaju Honda, Hyundai, BMW i druge kompanije – koje su, zapravo, napredni helikopteri jer mogu samo da lete.

Trenutno postoji nekoliko fascinantnih koncepata letećih automobila koji privlače pažnju svetske javnosti. Slovački AirCar, razvijen od strane kompanije Klein Vision, može da se transformiše iz automobila u avion za samo tri minuta i već je uspešno testiran na letovima između gradova. Holandski PAL-V Liberty predstavlja inovativni hibrid između automobila i helikoptera, dok Terrafugia TF-X donosi električni vertikalni uzlet i sletanje uz napredni automatski pilot sistem.

Slovački Aeromobil 4.0 impresionira svojim sklopivim krilima i hibridno-električnim pogonom, postižući brzine do 360 km/h u vazduhu. Joby Aviation se fokusira na razvoj električnog vazdušnog taksija, idealno tihog za gradska područja.

Nemački Volocopter već sprovodi testiranja u nekoliko evropskih gradova, dok njegov sunarodnik Lilium Jet sa svojih 36 motora planira da revolucionizuje međugradski prevoz. Međutim, većina ovih projekata još uvek je u fazi razvoja i testiranja, te moraju zadovoljiti stroge bezbednosne standarde pre nego što postanu dostupni za komercijalnu upotrebu.

Autor: Iva Besarabić