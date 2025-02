Svi ostali u čudu nakon onog što je astronaut uspeo u svemiru: Ono što je uradio nemoguće je uraditi na Zemlji (VIDEO)

Život astronauta na Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) nije samo rad na važnim istraživanjima, već i prilika za zabavu u microgravity.

Jedno od najzanimljivijih pitanja o astronautima je kako spavaju bez gravitacije.

Don Petit otkriva trik oblačenja u svemiru

Nedavno je astronaut Don Petit oduševio svet kada je pokazao kako se može oblačiti bez korišćenja ruku, što je na Zemlji gotovo nemoguće. Ovaj spektakularan trenutak, zabeležen u videu podeljenom na Twitteru, pokazuje kako Don ležerno ulazi u par pantalona koje su ga čekale, koristeći samo svoju snalažljivost i kreativnost.

OK; you all asked if this was possible….. pic.twitter.com/sMmJJtQNMy