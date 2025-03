Četiri satelita veličine kofera otkriće sve TAJNE SUNCA: NASA spremna za lansiranje misije PUNCH

NASA se sprema za revolucionarnu misiju PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere), koja će omogućiti naučnicima da po prvi put snime kako Sunčeva spoljašnja atmosfera prelazi u solarni vetar.

Ova misija, koja će biti lansirana najranije raketom SpaceX Falcon 9 iz baze Vandenberg u Kaliforniji u narednim danima (bilo je planirano za 27. februar, ali je odloženo), pomoći će u predviđanju svemirskih vremenskih pojava koje mogu uticati na Zemlju, satelite i astronaute u orbiti, prenosi SciTech Daily.

Solarni vetar: Nevidljiva sila koja oblikuje svemir

Sunce neprestano emituje naelektrisane čestice koje struje kroz svemir u obliku solarnog vetra. Ovaj fenomen utiče na sve objekte u Sunčevom sistemu, oblikujući magnetna polja planeta, stvarajući spektakularne aurore i potencijalno ugrožavajući svemirsku tehnologiju i astronaute.

- Zemlja je neprekidno uronjena u ovaj tok naelektrisanih čestica. Iako je solarni vetar nevidljiv, njegovi efekti su sveprisutni, od poremećaja u satelitskim komunikacijama do spektakularnih svetlosnih pojava na noćnom nebu - objašnjavaju naučnici iz NASA.

Jedan od najdramatičnijih uticaja solarnog vetra su koronalne eksplozije (CME – Coronal Mass Ejections) – ogromni oblaci naelektrisanog plazma materijala koji se izbacuju iz Sunčeve korone u svemir. Ove eksplozije mogu izazvati geomagnetne oluje na Zemlji, potencijalno oštećujući elektroenergetske mreže i satelitske sisteme.

Dosadašnje misije proučavale su Sunčevu koronu i solarni vetar odvojeno, ali misija PUNCH biće prva koja će ove dve oblasti prikazati u jedinstvenom pogledu.

Kako će PUNCH promeniti naše razumevanje Sunca?

Misija PUNCH sastoji se od četiri mala satelita, veličine kofera, koji će se rasporediti u nisku Zemljinu orbitu kako bi snimali Sunčevu atmosferu i njen prelazak u solarni vetar. Sateliti će imati preklapajuća vidna polja, omogućavajući im da zabeleže širi deo neba nego bilo koja prethodna misija posvećena proučavanju Sunca.

- PUNCH će prvi put pružiti globalni, trodimenzionalni prikaz Sunčeve korone i solarnog vetra u jednoj neprekidnoj slici - navode istraživači iz Southwest Research Institute, koji predvode misiju.

Jedna od ključnih prednosti PUNCH-a je njegova Sunčevo-sinhrona orbita, koja omogućava da sateliti neprekidno posmatraju Sunce, uz samo kratke prekide kada im Zemlja zakloni vidokrug. Ova stalna osmatranja omogućiće naučnicima da u realnom vremenu prate kako se solarne oluje razvijaju i kreću kroz svemir.

NASA’s PUNCH mission is preparing for launch! 🥊🚀



We caught up with the mission team to ask a few questions about NASA’s newest Sun-watching spacecraft.



Question 2 of 4 below. New question each day! 👇 — NASA Sun & Space (@NASASun) 01. март 2025.

Nakon lansiranja, misija će proći kroz 90-dnevni period testiranja, nakon čega će započeti najmanje dvogodišnje naučno istraživanje. PUNCH će leteti zajedno sa NASA-inim astrofizičkim opservatorijumom SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer), koji je fokusiran na proučavanje ranog svemira.

Kako PUNCH može zaštititi Zemlju?

Proučavanje solarnog vetra i koronalnih izbačaja mase nije samo pitanje naučne radoznalosti, to je ključno za zaštitu moderne tehnologije, jer solarne oluje mogu izazvati geomagnetne oluje koje mogu ometati satelitsku navigaciju i komunikacije, oštećenja na elektroenergetskoj mreži, uzrokujući nestanke struje na velikim područjima i povećanu radijaciju u svemiru, što predstavlja opasnost za astronaute i svemirske letelice.

Zanimljivo je da su 1989. godine snažne solarne oluje izazvale kolaps elektroenergetske mreže u Kvebeku, ostavljajući milione ljudi bez struje. PUNCH bi mogao pomoći u sprečavanju sličnih incidenata u budućnosti.

- Razumevanje kako solarne oluje nastaju i kako putuju kroz svemir ključno je za razvoj preciznijih predikcija svemirskog vremena. PUNCH će nam omogućiti da vidimo čitav proces, od trenutka kada čestice napuste Sunce do njihovog dolaska do Zemlje - kažu naučnici iz NASA.

PUNCH otvara novo poglavlje u proučavanju Sunca

PUNCH predstavlja prekretnicu u istraživanju solarnog vetra, jer će po prvi put omogućiti naučnicima da posmatraju kako Sunčeva korona prelazi u solarni vetar u neprekidnom pogledu. Ova misija ne samo da će unaprediti naše razumevanje svemirskog vremena, već će imati i praktične primene u zaštiti satelita, astronoma i elektroenergetskih mreža na Zemlji.

Uz preciznije podatke o solarnim olujama, možemo bolje predvideti kada će ove pojave uticati na Zemlju i na vreme preduzeti odgovarajuće mere zaštite.

- PUNCH će nam omogućiti da prvi put vidimo Sunčev vetar u punom obimu, od korone do interplanetarnog prostora. To je ključni korak ka boljem razumevanju svemirskog vremena i njegove uloge u Sunčevom sistemu - ističu naučnici.

Misija PUNCH donosi uzbudljive mogućnosti za nauku, ali i za zaštitu naše svakodnevne tehnologije, od GPS-a do elektroenergetskih mreža. Ako sve bude teklo po planu, 2025. godine započeće novo doba u istraživanju Sunca i njegovog uticaja na Zemlju i šire.

Autor: Marija Radić