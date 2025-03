REŠENA NAJVEĆA MISTERIJA POMPEJE?! Mozak mladića se pretvorio u STAKLO, naučnici konačno otkrili kako

Staklo se retko prirodno formira iz organskih materijala. Ali, 2020. su istraživači otkrili crnu, staklastu supstancu unutar lobanje osobe koja je stradala tokom erupcije italijanskog vulkana Vezuv 79. godine nove ere.

Sada kažu da su utvrdili redosled događaja koji su verovatno ubili žrtvu i doveli do formiranja jedinstvenog, zagonetnog stakla, za koje se smatra da u suštini predstavlja fosilizovano moždano tkivo.

Pronađeni u primorskom gradu Herkulanumu, koji je zajedno sa Pompejom zbrisan u erupciji, ostaci su pripadali pojedincu – kako se smatra mladiću koji je pronađen kako leži sa licem na krevetu zatrpanom vulkanskim pepelom.

Šta je pokazala analiza?

Nova analiza uzoraka stakla nađenog unutar lobanje i kičmene moždine sugeriše da je tkivo tela te osobe moralo da se zagreje na preko 510 stepeni Celzijusa, pre nego što se brzo ohladilo kako bi se omogućilo formiranje stakla u procesu poznatom kao vitrifikacija.

- Proces transformacije bilo čega tečnog u staklo je brzo hlađenje, a ne brzo zagrevanje. Opsidijansko, odnosno vulkansko staklo, formira se kad se lava veoma brzo ohladi, na primer, kada uđe u vodu - rekao je Gvido Đordano, vulkanolog sa Univerziteta Roma Tre i glavni autor studije objavljene u četvrtak u časopisu “Naučni izveštaji”, preneo je CNN.

Međutim, piroklastični tokovi, sastavljeni od brzih vulkanskih materijala i toksičnih gasova koji su izbijali iz Vezuva i zatrpali Herkulanum, nisu mogli da izazovu pretvaranje moždanog tkiva ovog mladića u staklo, dodao je Đordano.

Temperature ovih tokova nisu prelazile 465 stepeni Celzijusa, kako se navodi u studiji. Oni bi se takođe polako hladili.

Na osnovu zapažanja novijih erupcija, ekstremno vreo oblak pepela koji se brzo raspršio mogao je da stvori uslove neophodne za vitrifikaciju ljudskog moždanog tkiva, zaključuje se u studiji. Međutim, specifična kombinacija okolnosti potrebna za vitrifikaciju mekog tkiva izazvala je određenu skepsu u naučnoj zajednici.

Oblak pepela

Lobanja i kičma mladića su verovatno zaštitile mozak od "potpunog termičkog sloma", omogućavajući formiranje fragmenata jedinstvenog organskog stakla. Za razliku od piroklastičnih tokova koji se drže tla, oblak pepela je u vazduhu. Međutim, to dvoje je povezano, prema Đordanu.

- Šta je oblak pepela? To je razređeni deo piroklastičnog toka. Obično se formira na ivicama, iznad i bočno, gde je većina materijala poput lavine ili klizišta, ali je periferni deo od finijeg pepela. Ovi oblaci mogu biti dovoljno vreli da vas ubiju - rekao je on.

Da bi došli do ovih otkrića, Đordano i njegove kolege su sistematski hladili i zagrevali fragmente stakla uzorkovanog iz lobanje i kičme, kako bi saznali koji je stepen toplote i naknadnog hlađenja bio potreban. Otkrili su da se moždano tkivo transformisalo u staklo na temperaturi od najmanje 510 stepeni Celzijusa.

- Oblak pepela je suštinski trenutno ubio ljude, jer su bili okruženi oblakom koji je verovatno bio na oko 510, možda 600 stepeni (Celzijusa) – rekao je Đordano, dodajući da se na slojeva pepela i ruševina koje su zatrpale Herkulanum nalazi i sloj finog vulkanskog pepela, koji je možda deponovao oblak pepela.

"Ovo je veoma malo verovatno"

Vitrifikacija mekog tkiva bila je “veoma malo verovatna”, rekla je CNN-u Aleksandra Morton-Hejvord, forenzički antropolog sa Oksforda koja nije bila deo studije, dodajući da nije ubeđena da je staklasta supstanca bila moždano tkivo. Ona je sastavila jedinstvenu arhivu informacija o 4.405 mozgova koje su arheolozi iskopali. Hejvord je rekla da se organska tkiva, većinom voda, mogu vitrifikovati samo brzim hlađenjem na izuzetno niske temperature, dobrano ispod nula stepeni, u procesu poznatom kao krioprezervacija.

