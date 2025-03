NAJVEĆA PREVARA ILI NAJVEĆE OTKRIĆE IKADA Šta se to ovih dana dogodilo u Egiptu?! Stručnjaci: 'Nemoguće!'

Istraživači tvrde da su otkrili legendarne Dvorane Amentija u "ogromnom gradu" ispod egipatskih piramida u Gizi - radi se o neobičnoj teoriji koja je zbunila arheološki svet, piše New York Post.

Italijanski i škotski naučnici koji proučavaju Kefrenovu piramidu kažu da je "revolucionarna studija redefinisala granice analize satelitskih podataka i arheološkog istraživanja", izjavila je portparolka Nicole Ciccolo.

Projekat je prikladno nazvan Khafre. Corrado Malanga sa italijanskog Univerziteta u Pizi i Filippo Biondi sa Univerziteta Strathclyde u Škotskoj vodili su ekspediciju koja je otkrila drugu po veličini piramidu na visoravni Giza.

Naučnici su rekli da su locirali pet malih struktura nalik sobama unutar piramide koristeći tehnologiju radara sa sintetičkom aperturom (SAR). Jedna struktura sadržavala je sarkofag za koji se pogrešno mislilo da je faraonova grobnica, rekao je tim u saopštenju za javnost.

Grupa tvrdi da je pet struktura — prethodno nepoznatih pre snimanja — pronađeno u centru piramide. Novootkrivene strukture povezane su sa putevima koji vode ispod površine i veruje se da otkrivaju skrivene prostorije i bunare ispod 4.500 godina starog svetskog čuda.

Osam vertikalnih struktura protežu se 600 metara ispod zemlje

Elektromagnetski signali pretvoreni su u fononske podatke koji su otkrili veću infrastrukturu koja vodi duboko ispod zemlje. Smatra se da se osam velikih, vertikalnih struktura - za koje se pretpostavlja da su bunari ili okna - protežu preko 2.000 metara duž i 600 metara ispod zemlje.

Istraživači nisu otkrili svrhu većih struktura koje se protežu ispod "nulte tačke", ali planiraju dalje analize i moguća iskopavanja kako bi potvrdili "veštačku prirodu struktura". Projekat je koristio dva satelita koji su na 700 kilometara udaljenosti u svemiru, za slanje radarskih signala koji su "fotografisali" piramide, piše i Daily Mail.

If these synthetic aperture radar (SAR) scans of the so called “Khafre” Pyramid that allegedly reveal 8 gigantic cylindrical pillar-like structures that descend approx 2000+ ft deep down into the earth from underneath the pyramid… If this holds up, it will not only be the… pic.twitter.com/aQckcl1G66