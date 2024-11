Američki dnevnik "New York Post" svojevremeno je na naslovnoj strani objavio niz fotografija gole Melanije Tramp.

Fotografije supruge novoizabranog predsednika Amerike Donalda Trampa, nastale su pre mnogo godina, tokom snimanja za francusko izdanje nekadašnjeg magazina Max, objavljene su u julu mesecu 2016. godine.

