Melanija Tramp najavila rezultate izbora? Da li je ponovo prva dama Amerike?

Trka predsedničkih izbora u Americi još traje. Uzburkane su strasti nakon napada na Donalda Trampa, posle Bajdenovog povlačenja i uvođenja Kamale Haris kao novog imena važnih događaja. Ali Melanija Tramp, ničim drugim do svojim stajlingom, izgleda da daje odgovor na mnoge nedoumice.

Naime, gospođa Tramp je fotografiana kako napušta Tramp kulu, a njen prtljag govorio je mnogo.

Ležerno obučena u zelene pantalone i belu T-majicu, u papučama, Melanija je imala i propratni prtljag, odelo i torbe, koji su govorii mnogo.

Na torbama i futroli odela bio je napis FLOTUS, što je akronim od "First Lady of the United States", odnosno prva dama Sjedinjenih Američkih Država.

Fotografija je brzinom munje obišla društvene mreže, a fanovi ostavljaju komentare nazivajući je uveliko prvom damom Amerike.

I dok ceo svet čeka ishod najpopularnijih izbora u svetu, da li Melanija zna nešto što mi ne znamo?

Autor: Jovana Nerić