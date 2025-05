Zašto ne kaže da je koristila surogat majku? Zbog tri stvari su ljudi uvereni da Megan Markl nije rodila svoju decu

Bizarna teorija zavere o tome da Megan Markl zapravo nije nosila princa Arčija i princezu Lilibet opstaje godinama, a oni koji joj nisu naklonjeni najčešće navode tri argumenta.

Otkako su se princ Hari i Megan Markl, u sada već čuvenom "Megzitu", povukli s funkcija viših, radnih članova kraljevske porodice, oni su gotovo neprekidno u žiži javnosti iz više razloga.

Tu je niz ispovesti i optužbi o životu u Britaniji, kao i njihovi brojni projekti koji su bili manje ili više uspešni. Sve su pratile i razne teorije zavere, koje se često tiču dece vojvode i vojvotkinje od Saseksa, poput bizarnih tvrdnji da princ Arči i princeza Lilibet zapravo ne postoje.

Ipak, jedna od najupornijih je teorija da Megan Markl nikada nije bila u drugom stanju.

1. Nastanak mita da je Megan Markl koristila usluge surogat majke

Sve je poteklo od "skrinšota" tvita koji kruži društvenim mrežama, u kojem je Kensingtonska palata navodno tvrdila da su Hari i Megan dobili prvo dete uz pomoć surogat majke.

– Ovo je javna objava. Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa su iskoristili uslugu surogata. Izvinjavamo se zbog bilo kakvog nesporazuma – stoji u ovom "skrinšotu" s 4. majem 2019. kao navedenim datumom, koji je zapravo lažan – Palata nikada nije objavila ništa slično.

Portal Snopes.com, koji se bavi proveravanjem istinosti vesti, nikada nije pronašao nijedan dokaz da je Kensingtonska palata iznela ovakve tvrdnje.

Ipak, pomenuta lažna objava se iz godine u godinu pojavljuje na mreži Iks (nekadašnjem Tviteru) i uvek privuče mnogo pažnje, pa je pokrenula teoriju zavere, koju oni koji nisu naklonjeni Megan Markl pokušavaju da potvrde snimcima i fotografijama iz dana njene trudnoće na kojima vojvotkinja navodno nosi lažni trudnički stomak.

2. Nagađanje polusestre Megan Markl

Sve je "začinila" Samanta Markl, polusestra supruge princa Harija, koja je javno pozvala kraljevski par da prizna da je koristio usluge surogat majke.

– Moj otac je rekao da je devet meseci pre nego što je Arči navodno rođen Megan uzela svoje zamrznute jajne ćelije – tvrdila je ona. – Pomislila sam da ima smisla da je surogatstvo bilo uključeno. Ali čemu tajnovitost? Umesto što lažete svet, samo recite "Koristimo surogat majku". Ali to bi značilo da dete više neće biti u redu za presto jer naslednika mora da rodi majka s kraljevskom titulom.

3. I Harijeva ispovest baca senku sumnje

Princ Hari je početkom 2023. objavio memoare "Rezerva", u kojima je pisao detaljno o svom životu, kao i o ljubavi s Megan Markl i rođenju njihove dece.

Tada je objasnio i kako su supruga i on uspeli da sakriju od javnosti rođenje malog Arčija 2019. neko vreme, pre zvanične objave da je mali princ došao na svet.

– Ušli smo u neoznačen kombi i neprimetno naustili Frogmor, bez obaveštavanja novinara koji su nas čekali na vratima – napisao je Hari.

