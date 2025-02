Megan Markl objavila retku fotografiju svoje ćerke: Priznala i ono o čemu se nagađa već mesecima (FOTO)

Brak princa Harija i Megan Markl već neko vreme se nalazi pod lupom javnosti.

Megan Markl retko pokazuje svoju decu na društvenim mrežama, ali ovoj put za to je imala poseban razlog. Naime, vojvotkinja od Saseksa predstavila je svoj novi brend 'As Ever', a ovim povodom pokazala je kako s ćerkicom Lilibet Dajanom bosonoga trči po travnjaku.

"Neki od vas su možda čuli šuškanja da pravim nešto novo. Za dve nedelje kreće moja serija na Netflixu, ali postoji još nešto na čemu sam radila. Oduševljena sam što vam mogu predstaviti As Ever (Kao i uvek) - brend koji sam stvorila i u koji sam uložila svoje srce. ‘Kao i uvek‘ znači ‘kao što je uvek bilo‘ ili neki čak kažu ‘na isti način kao i uvek‘. Ako me pratite još od dana kada sam stvarala The Tig, znaćete da to značenje za mene ne može biti istinitije', napisala je pa dodala:

"Ovo novo poglavlje nastavak je mog jezika ljubavi, dok spajam sve što cenim — hranu, vrtlarstvo, zabavu, promišljen život i pronalaženje radosti u svakodnevici. Nastaviću s vama da delim sitnice iza kulisa dok se budemo spremali za lansiranje i jedva čekam da se dočepate svega što smo stvorili. Šaljem puno ljubavi... Kao i uvek, Megan.'

Inače, ova objava dolazi u jeku šuškanja o razvodu od princa Harija. Naime, Vanity Fair je u januaru ove godine objavio kako je neko iz tima Megan Markle kupovao knjigu čija je glavna tema bio razvod. Zbog toga su počele još jače kružiti glasine kako je brak odbeglog kraljevskog para na klimavim nogama.

Uz to, ruski mediji nedavno su pisali da je princ Hari hitno hospitalizovan zbog nervnog sloma, koji je navodno doživio zbog pritiska supruge.Ipak, te glasine su brzo opovrgnute, jer ništa ne ukazuje na to se Hari i Megan zaista razvode. U javnosti se kao par, zaista, retko pojavljuju, a prošlog leta su marketinški stručnjaci za britanske medije objasnili da im sve to izgleda kao nova PR strategija.

Autor: M.K.