Podzemni grad ispod piramida? Otkriće koje bi moglo da promeni istoriju (VIDEO)

Trojica italijanskih istraživača najavljuju senzacionalno otkriće: ispod čuvenih egipatskih piramida navodno su otkrili "ogroman podzemni grad", koji se spušta i do 1.200 metara dubine, a 10 puta je veći od samih piramida.

Trojac koji čine Korado Malanga, Armando Mei i Filipo Bjondi svoja otkrića predstavio je na konferenciji za novinare u Rimu, navodeći da je do njih došao pomoću radara koji su u stanju da prodiru duboko ispod površine Zemlje. Njihovo otkriće još nije recenzirano od strane nezavisnih stručnjaka a izazvalo je sumnje u naučnim krugovima. kolegama.

Povrh svega, Malanga je poznatiji kao ufolog koji učestvuje u emisijama posvećenim vanzemaljcima, gde govori o viđenjima NLO-a u Italiji. Bjondi je specijalizovan za radarske tehnologije, dok je Mei specijalista za preddinastički period starog Egipta.

Istupili su sa tvrdnjom da su „slike" do kojih su došli takve da nema potrebe za iskopavanjima. Sasvim konkretno, Italijani tvrde da se ispod piramida u Gizi nalazi osam vertikalnih cilindričnih konstrukcija (šahti ili bunara) koje idu do dubine veće od 640 metara. Takođe: da su „videli" druge misteriozne strukture na nivou od 1200 metara dubine, kao i dva objekta širine 80 metara u obliku kupe.

Naveli su i da su otkrili okna raspoređena u dva paralelna reda okružena silaznim spiralnim stazama. Naglasili su da su to bili ulazi u podzemni sistem. S tim u vezi, podsetili su na legende o takozvanim „dvoranama Amentija" - podzemnom svetu u staroegipatskoj mitologiji.

- Tu se čovekova duša spuštala posle smrti - objasnili su.

Za svoje nalaze su rekli da su revolucionarni i da mogu da „iznova napisati istoriju starog Egipta".

Međutim, američki profesor Lorens Konjers, specijalista za radare sa Univerziteta u Denveru, rekao za Dejli mejl da tehnologija koja su koristili nije sposobna da prodre tako duboko pod zemlju. On je ideju o podzemnom gradu nazvao „ogromnim preterivanjem", iako priznaje da ispod piramida možda postoje male šupljine - okna ili komore. Dodao je da su mogli postojati i pre nego što su piramide izgrađene, jer je to mesto bilo „posebno za drevne ljude".On je dodatno ukazao kako su Maje i druge drevne civilizacije često gradile piramide iznad pećina koje su za njih imale sakralni značaj.

- Jedini način da se proveri autentičnost onoga što tvrde italijanske kolege biće ciljana iskopavanja - naveo je on.

Vodeći egiptolog Zahi Havas nazvao je tvrdnje italijanskog trojca "lažnim vestima" i naglasio da metodi koje su koristili nisu naučno verifikovani i da ideja o podzemnom gradu nema osnova.

Havas je ponovio Konjersov stav da tehnologija ne omogućava prodor tako duboko pod zemlju.

S druge strane, Malanga, Mej i Biondi planiraju da nastavi svoja istraživanja i to već ove godine. Fokusiraće se na već pomenutu Hafreovu (Kefrenovu) piramidu.

To je jedna od tri velike piramide u Gizi, izgrađene pre 4.500 godina. Druge dve su Keopsova (Kufu) i Menkaureova piramide.

Neki istraživači sugerišu da su cilindrične strukture prečnika 10-12 metara, koje su otkrili ispod Kefreove piramide, mogle služiti kao njen oslonac. Da se ne bi urušile pod sopstvenom težinom.

Naredni meseci će pokazati: da li je sve ovo realno fantastično naučno otkriće ili senzacija bez pokrića.

Oni su i ranije, u oktobru 2022, objavili recenzirani naučni rad koji opisuje skrivene prostorije i rampe unutar Kefrenove piramide (druge po veličini na platou Gize), kao i dokaze o termalnoj anomaliji u podnožju te piramide.

Sada tvrde da su za svoju novu studiju koristili satelitske podatke za kreiranje 3D slika podzemnih struktura. Ta tehnologija navodno kombinuje satelitske radarske podatke sa sitnim vibracijama izazvanim prirodnim seizmičkim pomeranjima. A rezultat su trodimenzionalne slike onoga što se nalazi ispod površine zemlje.

