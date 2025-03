ISPLIVALI NOVI DETALJI O PODZEMNOM GRADU: Da li je ispod egipatskih piramida trag drevne civilizacije? (VIDEO)

Navodni ogroman podzemni grad u Egiptu mogao bi biti desetinama hiljada godina stariji od piramida u Gizi, tvrde istraživači iz Italije, a to bi, ako se ispostavi da je njihova teorija tačna, preokrenulo dosadašnje razumevanje istorije Egipta i čovečanstva.

Međutim, nezavisni stručnjaci ove tvrdnje nazivaju neutemeljenim i potpunim besmislom.

Prošle nedelje, tim istraživača iz Italije predstavio je rezultate svog rada u kojima tvrde da su ispod piramide faraona Kefrena otkrili podzemne strukture visoke nekoliko hiljada metara. Piramide u Gizi se zvanično smatraju starim oko 4.500 godina, a njihova izgradnja i dalje predstavlja zagonetku zbog neverovatne preciznosti i obima radova za tadašnje vreme.

Međutim, autori nove studije tvrde da su skrivene podzemne strukture ispod Kefrenove piramide stare čak 38.000 godina – što bi značilo da su nastale desetinama hiljada godina pre bilo koje poznate ljudske građevine takvog tipa.



ŠTA PIŠE U „KNjIZI MRTVIH“

Istraživači tvrde da su se oslonili na stare egipatske tekstove, koje su interpretirali kao zapise o drevnoj civilizaciji koja je postojala pre faraonskog Egipta, ali je uništena u kataklizmičnom događaju. Oni se posebno pozivaju na poglavlje 149 „Knjige mrtvih“, koje, po njihovom tumačenju, opisuje 14 božanskih prebivališta – što istraživači vide kao ostatke napredne civilizacije pre dinastičkog Egipta.



Takođe, analizirali su „Torinski kraljevski kanon“, staroegipatski spis u kojem su, pored poznatih faraona, zapisana i imena bogova i polubožanskih kraljeva koji su navodno vladali Egiptom pre prve zvanično dokumentovane dinastije. Istraživači veruju da su ovi bogovi i polubogovi u stvari bili stvarni vladari iz daleke prošlosti, pre nego što je došlo do ogromne prirodne katastrofe, možda udara asteroida, koji je izazvao globalne klimatske promene i masovna izumiranja.

Dok geološki podaci, poput ledenih jezgara sa Grenlanda i analiza Atlantskog okeana, ukazuju na mogućnost takvog događaja, većina naučnika odbacuje ovu hipotezu zbog nedostatka dokaza o udaru asteroida, poput odgovarajućeg kratera.

ŠTA JE RADAR OTKRIO ISPOD PIRAMIDE

Za svoje istraživanje, naučnici su koristili novu metodu podzemnog skeniranja, koristeći radarske impulse sa satelita koji su poslati ka piramidi, a zatim analizirali reflektovane signale kako bi stvorili 3D slike podzemnih struktura. Prema njihovim nalazima, ispod Kefrenove piramide se nalaze:

*Osam vertikalnih tunela prečnika 10 do 12 metara, koji se pružaju 650 metara u dubinu.

*Stepenasti prolazi koji se spiralno spuštaju niz svaki od osam tunela.

*Masivne pravougaone komore dužine 80 metara, koje sadrže četiri dodatna vertikalna okna.

*Podzemni vodeni sistem sa kanalima koji vode još dublje ispod zemlje.

Prema rečima Korada Malange, jednog od autora studije sa Univerziteta u Pizi, ovo je samo početak otkrića.

„Kada uvećamo slike u budućim analizama, otkrićemo da se ispod nalazi ono što možemo nazvati pravim podzemnim gradom“, kaže on.

Ove tvrdnje izazvale su oštre reakcije među naučnicima i egiptolozima. Profesor Lawrence Conyers, arheolog sa Univerziteta u Denveru, koji se specijalizuje za radarsku tehnologiju, izjavio je za „Dejli mejl“ da je ova teorija potpuno besmislena. On je istakao da su pre 38.000 godina ljudi uglavnom živeli u pećinama, a prvi gradovi nastali su tek pre 9.000 godina.

-Ideja da su ljudi u to vreme gradili ogromne podzemne komplekse potpuno je neverovatna, smatra on.

Dr Zahi Havas, bivši egipatski ministar za antikvitete, rekao je da je studija potpuno netačna i da nema nikakvu naučnu osnovu.

