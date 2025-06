Čudni signali iz dubine Antarktika ZBUNILI naučnike: Otkriće prkosi zakonima fizike (VIDEO)

Istraživači Univerziteta Pensilvanija detektovali su seriju neobičnih signala ispod antarktičkog leda, što je izazvalo iznenađenje u naučnoj zajednici.

Učesnici projekta ANITA (Antarktička impulsivna tranzijentna antena) otkrili su da signali dolaze iz pravaca koji su, prema važećem razumevanju fizike čestica, praktično nemogući.

Dolazili pod oštrim uglovima

Eksperiment je sproveden korišćenjem različitih instrumenata postavljenih na balone, koji su leteli iznad kontinenta prekrivenog ledom.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu “Physical Review Letters”, a naučnici veruju da otkriće ukazuje na moguće postojanje do sada nepoznatih vrsta čestica.

Uočeni signali dolazili su pod oštrim uglovima, oko 30 stepeni ispod ledene površine, što je u suprotnosti s postojećim teorijama koje opisuju ponašanje subatomskih čestica.

Posebno dizajniran detektor

Profesorka fizike, astronomije i astrofizike Stefani Visel priznaje da trenutno nema objašnjenja kako su signali uspeli da dopru do detektora nakon što su prošli kroz debeo sloj leda.

