Baka čula čudne zvukove u podrumu, a kad je policija ušla ostali su nemi: Porodica je kasnije otkrila jezivu istinu

93-godišnja žena je nekoliko nedelja slušala čudne zvuke koji su dolazili ispod njene kuće. Kada su policajci istraživali, pronašli su nagog muškarca koji je bio sakriven u prostoru ispod kuće, što je izazvalo zabrinutost.

Ljudi su često slušali čudne zvuke noću, obično od životinja koje su cvile. Međutim, 93-godišnja žena iz Los Anđelesa podnela je prijavu policiji nakon što je čula neobične zvuke tokom nedelje. Objasnila je porodici da se nešto čudno dešava, a oni su pretpostavili da su to samo životinje. Ali, kada je policija proverila, pronašli su nešto zastrašujuće.

Zet starije žene, Ricardo Silva, ispričao je za NBC News:

- Obično je to bilo kasno noću, i sve smo to pripisivali životinjama ispod kuće. Zvuci su bili kao kucanje. Bilo je to kao da su, dok je moja žena hodala, odgovarali s kucanjem sa prostora ispod kuće, pa je rekla, znaš, nešto nije u redu - rekao je.

She heard knocking beneath the floor of her home for weeks. Police make a disturbing discovery https://t.co/CroSr9FKXD — Los Angeles Times (@latimes) 12. новембар 2024.

Iznenađujuće, policajci su pronašli nagog muškarca koji se skrivio ispod njihove kuće.

Čovek je odbio da izađe čak i nakon što su policajci ispalili suzavac i pustili pse. Zvaničnici su nekako uspeli da nagovore muškarca da izađe iz prostora. Kasnije je identifikovan kao 27-godišnji Isak Betankort.

Međutim, nije bilo jasno zašto je muškarac boravio ispod njihove kuće i koliko je dugo bio tamo. Kasnije je uhapšen zbog neovlašćenog boravka.

Porodica je kasnije otkrila jezivu istinu, zbog koje su u panici

Silva je situaciju opisao kao „čudnu“, međutim, ljudi iz okolnih kuća su sugerisali da je muškarac možda bio očajan i tražio sklonište ili se skrivao od nekoga. Porodica je kasnije posumnjala da je muškarac možda živeo ispod njihove kuće čak šest meseci, ulazeći kroz tri otvora u prostoru ispod kuće.

The grandmother told family members she had been hearing noises from under her Los Angeles home for months. https://t.co/hT6LHGCC7c — 13 Action News (@13abc) 10. новембар 2024.

Prema pisanju oirtaka UNILAD, prostor ispod kuće je bio visok samo oko 60 centimetara i prostirao se ispod cele kuće. Porodica sada radi na tome da osigura ulaz, jer su pronašli tačku ulaska i ne žele da se ovakvi incidenti ponove.

Policija je saopštila da je Betankort je uhapšen u petak u 4:25 ujutro i optužen za prekršaj. Međutim, kasnije je pušten u subotu popodne, a zakazan je za saslušanje na sudu 6. decembra.

Prethodni podaci pokazuju da je Betankort imao prethodna hapšenja u julu 2022. godine, dva puta 2023. (u avgustu i oktobru), i dva puta ove godine u martu i avgustu.

Slični incidenti nisu retkost. U Južnoj Karolini, par je čuo čudne zvuke, posebno tokom noći. Kao i mnogi drugi, pretpostavili su da su to možda životinje ili neki cevovodi. Nakon što su danima slušali zvuke, odlučili su da istraže i napravili zastrašujuće otkriće. Otkrili su da je muškarac sa kriminalnim dosijeom pravio te zvuke.

Živeo je u prostoru ispod njihove kuće. Par je bio još više uplašen kada su shvatili da su živeli u miru, nesvesni da je neko živeo ispod istog krova na neodređeni period, neprimetan. Zato se savetuje da se odmah obavesti policija kada se čuju neobični zvuci, jer ovo može biti opasno za bezbednost porodice, posebno dece.

Autor: Marija Radić