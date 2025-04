NATERALA JOJ SUZE NA OČI! Kačavenda razvezala jezik o Aleksandri, pa se prisetila Milosave: Shvatila sam razloge zašto si otišla krivim putem (VIDEO)

Uplakana!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Nenada Macanovića Bebice i Aleksandre Nikolić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđeli Đuričić.

- Što se tiče Bebice, ranije je imao loše mišljenje o meni koje je ostalo od prošle sezone. Pustila sam da vreme samo pokaže. Ne zameram ti ono što si pričao Gastozu o meni. Što se tiče trenutnog odnosa, promenio si mišljenje i nemamo lošu komunikaciju. Zapravo imamo zajedničku komunikaciju Teodora, ti i ja. Govorio je da će Nenadu biti veza sa mnom propast, što je na kraju demantovano. Što se tiče tvoje veze, znaš i sam koje si greše pravio, ali ja ne mogu da mu popujem. Ako je vama lepo i meni je. Što se tiče Aleksandre, imale smo dobar odnos na samom početku, pa kad si ušla u odnos sa Ivanom odnos se promenio. Smatram da te on koristi kao oružje u svađama. Ono sa bananom je bilo jako ružno i ponizno za mene. Nisam osetila zlo od tebe, ali sam ti jako zamerila, to nisam doživela. Mislim da je to Ivan izazvao u tebi. Ti si žena koja zna olično šta treba a šta ne. Drago mi je zbog tebe što je taj odnos završen. To ti je bio najveći kanal. Što se tiče odnosa sa Milovanom, i da si najgora nisi to zaslužila. Sad trenutno imamo okej odnos. Imaš dosta korektniji odnos sa Nenadom. Nju šaljem u izolaciju - rekla je Anđela.

- Ja sam se već izvinila Aleksandri za uvredu koju sam uputila za njenu ćerku. Goru reč nisam izjavila od početka učešća. Iskreno mi je žao. To su neke reči koje nisu poznate meni niti sam ikad izgovorila. To je bio revolt. Naš odnos varira od početka. Volela bih da ostane kao do sada. Prija mi druženje sa tobom. Ne biraš strane, iznosiš svoje mišljenje. Nenad je prva osoba koja me baš uvredila. Bio mi je prelazni most. On je van ovog stola druga ličnost. On se vodi mišljenjem publike, pa ustane i bude tri puta gori. Njihovu vezu sam komentarisala u zavisnosti od situacije sa Teodorom. Mislim da im je veza krš i da sve rade zbog opstanka ovde. Mislim da je ona željna urbanog života, a on je mirna luka. Šaljem Nenada - rekla je Sofija.

- O njoj nikad nisam promenila mišljenje, ona je ta koja se prebacuje. Što se tiče odnosa sa Ivanom, sama si pala, pa se i sama ubila. Što se tiče i Milovana, bila sam na tvojoj strani. Nikome ne morališem, vreme je da se trgneš. Mislim da si sad super ponovo kao na početku. Jedino moraš od Ivana da se pereš. Nemoj da ti gura ono njegovo manipulatorsko da će ti uvek stajati pečat. Ponovo si se vratila na ispravan put od kada ti je mama bila. Nenad je moj prvi rijaliti dušmanin. Čovek mi govori da sam folirant, a ne poznaje me. Teodora je uvek na mojoj strani, što mi je totalni paradoks. Ja mislim o tebi sve lepo. Vas dvoje ste jedni od par ljudi s kojim bih se družila napolju. Ne mislim da vam je veza krš, na vašoj sam strani. Mislim da si dobrodušan van ovog stola. Bebica mi se pokazao kao bolji prijatelj od nekih koji su mi bili napolju. Ostavljam tebe - rekla je Ena.

- Zauzela sam drugačiji stav od kada je Milosava ušla, dotaklo me je. Ona je uticala mnogo na odnos mene i Aleksandre, dobro me je procenila. Ja sam u tom periodu Aleks mnogo gazila, tako da je stala u odbranu ćerke. Ti si mene smrtno uvredila jer me nisi pitala za savet jer mi nisi mogla reći neke stvari da ne bi procurele. Smatrala si me mufljuzom. Kad me neko izda, u stanju sam da gazim. Da sam na njegovom mestu ja bih isto uradila. Učešće bi ti bilo dobro da si se bavila samo sobom. Mislim da si tim koji mora da udari glavom. Smatram da imaš još vremena da se istakneš i da nađeš neki balans. Samo ćutanjem i povlačenjem nećeš ništa dobiti. Naš odnos je skroz okej sada. Taj period je prošao, imam pravo da menjam mišljenje. Kroz razgovor sa tvojom majkom sam shvatila da postoje razlozi zašto si otišla krivim putem. Glavu gore, još malo. Bebuška, ja tebe volim. Jedine sukobe smo imali kad sam vređala Teodoru. Lupala je kao otvoren przor. Mislim da si sposoban čovek, vredan, dobar drug, mislim da nisi cinkaroš i mufljuz. Kad uđete u sukom, onaj tvoj napadački stav mi se ne sviđa, ali se nisam mešala. Nju sam gazila zbog tebe. Mrzim kad se pljuju i vređaju partneri. Imaš lep osmeh. Ostaviću tebe - rekla je Kačavenda.

Autor: A.Anđić