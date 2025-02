Šok nad šokovima!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Aleksandri Nikolić.

- Ako ti i Milosava pričate istinu, zašto onda morate stalno nasamo da usaglašavate priču, istina je jedna, zar ne Aleks - glasilo je pitanje.

- Ne usaglašavamo se, ja nju pitam, ona meni ništa nije rekla od spolja, što ni ne treba. Ja ne znam neke stvari koje ona zna, neke stvari su i meni čudne, ja njoj verujem. Često imamo sukob mišljenja, što je i normalno, mi komentarišemo i pričamo...Ja njoj kažem za Milovana neke stvari da se sećam, pa pričamo šta je rekao i uradio, ja pričam samo istinu. Ja ne mogu da tvrdim ono što mi nije rekao ili što nije istina - rekla je Aleksandra.

- Pretpostavljao sam da se usaglašavaju, jedva čekam da izađem i da sve lepo vidimo šta je i kako. Ja nemam dlake na jeziku i nemam kočnicu po tom pitanju - rekao je Milovan.

Sledeće pitanje bilo je za Uroša Stanića.

- Uroše, kako komentarišeš tužnu priču Aleksandre Nikolić, o svim batinama, a sada je najbolji, kolika je ona lažljivica i kontradiktorna - glasilo je pitanje.

- Pokušala je da proda lažnu priču patetike, pominjala je da je nju muž prevario dok je bila trudna, pa smo posle saznali da je žrtva nasilja, da je trpela krvničke batine, a samo je htela da ga degradira kao muškarca i oca deteta. Trenutno si u kanalu, Uroš ti je potreban zbog Milovana. Pokušala si da napraviš sveticu, a ustvari si grešnica, ti si pokušala da reketiraš bivšeg partnera, ti imaš snimke gde piješ šta piješ, gušiš devojke kako je pričao Milovan...Muvala je Bebicu, Matijevića, Karića sanjala, ona ne zna da li je žrtva ili nije, ne zna da li je Milovan najbolji ili najgori - rekao je Uroš.

- Hoću samo da kažem da Uroš nikada nije fizički zloostavljao Aleksandru, a gde su bili majka i otac kada se pričalo o tom nasilju, kada su joj bile zatvorene oči i kada je bila polupana cela, zašto nisu štitili i branili decu, o tome je brujao ceo grad - rekao je Milovan.

- Istina je to, Uroš me nikada nije udario, pričala sam za pokojnog dečka, nisam htela da se žalim mami i ocu. Bila sam danima u stanu, jednom sam rekla da sam pala sa stepenica, a čule smo se samo telefonski, niti sam rekla ocu i majci da sam dobijala batine. Moja mama to nije znala, ja sam joj rekla deo priče posle njegove smrti - rekla je Aleksandra.

- Marijana i ja smo se srele, Marijana mi je rekla da neće doći da juri muža, nego da me podržava za ulazak - rekla je Milosava.



Autor: Nikola Žugić