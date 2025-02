Šok nad šokovima!

U toku debate došlo je do žestokog verbalnog okršaja između Aleksandre Nikolić i Milovana Minića.

- Milovan se kleo da nije spavao sa ženom izvesno vreme, a bio je s njom, što smo čuli - kazala je Aleksandra.

- Milosava, da li je istina da si muža varala s pijancem? - upitao je Đedović.

- Ne, to je izbeglica iz Hrvatske. Nisam imala sa tim čovekom ništa - kazala je Milosava.

- Milanov brat je spavao u kolevci svog deteta, mrtav pijan, te je usled toga zapalio kuću - kazala je Aleksandra.

- Ne lupetaj gluposti, ološu! Samo neistine govorite! Milosava je bolesnica i jedan bolesni lažov - kazao je Milovan.

- Ti si jedan patološki lažov, lažovčino - kazala je Aleksandra.

- Milosava, držala si Aleksandru zaključanu u kući punoj buva. Aleksandra je pucala na nju. To je sve meni rekao Aleksandrin otac, a meni je Aleksandra to rekla. Ajde neka me neko sada demantuje. Aleksandra, zakuni se u ćerku Anastasiju da ja lažem?! - kazao je Milovan.

- Zakuni se tiu svoje dete da govoriš istinu za sve što si rekao - dodala je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.