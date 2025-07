Ovu ženu volim svim srcem: Milovan promenio ploču! Obrisao sve bljuvotine o Aleksandri i priznao da je POŠTENIJA od svih! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Voditelj Milan Milošević pred sam kraj emisije "Pretres nedelje" pokrenuo je novu temu, a od Milovana Minića želeo je da čuje kakav je sad njegov odnos sa Aleksandrom Nikolić.

- Da li ste Aleksandra i ti sad u vezi? - pitao je Milan.

- Ne, nismo o tome pričali, ali su leptirići prisutni kao da imam 15 godina. Da li je ovako sve moralo, da li je sudbina ili nije, ja samo znam da ovu ženu volim svim srcem, lagao sam, petljao, želim da izađem s mirom u duši. Ovu devojku sam unakazio na sve moguće načine, bio sam povređen i gledao sam samo kako da je uništim. Kako god da mi je uzvratila, gledao sam samo da je povredim što više. Ja sam se u ovu ženu zaljubio pre 15 godina, nekad sam želeo sebi to da priznam, nekad nisam.Kad se desilo sa Ivanom gledao sam kod kuće sve da balansiram, kad sam došao ovde pričao sam sve najgore što može da se kaže za jednu ženu i gadim se sam sebi. Voleo bih da ona može jednog dana sve to da sažvaće. Mi ne pričamo o tome da uđemo u vezu. Sve je spontano, ide kako ide - govorio je Milovan.

- Rekao si da je žena koja ima sve što ti treba - dodao je Milan Milošević.

- Dobra je žena, majka, domaćica, sve suprotno od onoga što sam pričao. Ja sam hteo da živim sa njom i da probamamo sve o čemu smo maštali i sve se srušilo kad je ušla u odnos sa njim, pa je nastao bes i mržnja. Neka misle da sam lud i budala, ali tako je kako je. Mi smo uvek imali teme i priče, a naši jedini problemi su bili Uroš i Marijana, a druge probleme nekad nismo imali. Imamo iste želje, poglede, shvatanja - rekao je on.

- Je l' te blam malo? - pitao je voditelj.

- Ona je poštenija nego 90% devojaka ovde. Ja sam samo gledao kako da je oskrnavim na sve moguće načine i to sam uradio, a sad me sve to stiže i ko zna koliko će da me drži - priznao je Milovan.

- Svi mi slažemo nekad, ali bih poludela da živim u lažima - reklaje Aleksandra.

- On mi je sad jasan, nije sigurno došao ovde da vrati ženu. Ti si opravdavala da si ga prevarila jer je psihopata, bio ti je na pumpi i gledao da li ti neko dolazi. Šta ti sad radiš? - pitao je Karić.

- Četiri godine sa oženjenim čovekom bez perspektive, dosadilo mi je da čekam. Prvi put među muškarcima, desio mi se Ivan, dopao mi se. Desilo se šta se desilo i znate kakav je tok bio. On je meni skrnavio, našla sam mu se kad mu je bilo teško, a ja sam znala da on mene sve vreme voli. Znala sam da mu je stalo, da je pridobio ljude i da je pametan. On je ovde ušao svesno i pridobio ljude koji su protiv mene i sve je ciljano radio protiv mene. Kačavendu je jedino gotivio spolja i unutra i to mi je priznao. On je meni svašta priznao, ali ja nisam ta koja će njega ovde da skrnavi. Ja da nema njega sad ne znam šta bih, ali mi imamo zajedničke vidike, životne želje... Ja nemam više 20 godina, mi imamo slične potrebe za život. Kad ga vidim i kad se setim šta je sve rekao meni nije dobro. Ispada da mu nabijam osećaj krivice. On je idealan da čovek ostari sa njim, ali je najgori kad poludi - govorila je Aleksandra.

- Da li veruješ sad da on ne voli Marijanu? - pitao je voditelj.

- Nije je voleo, ali to je dugi niz godina i dete. To je specijfična situacija kad neko ima decu, ali mislim da tu odavno nema ljubavi. On je čovek koji se plaši da ostane sam, a mi žene odlazimo i guramo. Ja njemu ne dajem lažnu nadu, rekla sam da neću da donosim odluke, moram da sredim život. Mene je bivši muž u trunoći varao, a ja sam oprostila, ali svaku noć kad sam legala mi je to prolazilo kroz glavu. Ja oprostim sve, ali to treba da se svari. Ja mogu da oprostim što ne može niko - nastavila je ona.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić