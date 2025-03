TAJNI SVEMIRSKI ŠATL AMERIČKE VOJSKE: Letelica se vratila na Zemlju posle 434 dana (FOTO)

Tajni mini svemirski šatl američke vojske vratio se na Zemlju danas nakon što je obišao svet tokom 434 dana.

Svemiirski avion je lansiran u orbitu sa NASA Svemirske stanice Kenedi u decembru 2023. godine u okviru tajne misije, preneo je Independent.

Lansirao ga je Spejseks i nosio je samo vojne eksperimente.

Njegovo sletanje pre zore na Vandenberg spejs fors bazu u Kaliforniji nije bilo objavljeno više sati nakon povratka, navodi britanski dnevnik.

The X-37B Orbital Test Vehicle-7 (OTV-7), the U.S. Space Force's dynamic unmanned spaceplane, successfully deorbited and landed at Vandenberg Space Force Base, California, on Mar. 7, 2025 at 02:22 a.m. EST.