DRAMA! Majci u porodilištu doneli bebu, a onda je usledio ŠOK: Evo kako je shvatila da to NIJE njena ćerka

Slučaj iz porodilišta u britanskom Dorsetu iznova je aktuelizovan na mrežama, a govori o zastrašujućem iskustvu novopečene majke Mejsi Bet (22), koje sigurno dugo neće zaboraviti.

Nakon porođaja 2024, babice su je obavestile da je ćerkici Izabel potrebna fototerapija i da će biti smeštena na posebno odeljenje. Ništa nije slutilo na problem.

Uzbuna u porodilištu

Jedne večeri, Mejsi je otišla da proveri novorođenče i zatekla babicu koja je držala dete u rukama.

“Objasnila je da su uzeli Izabel, jer je mnogo plakala. Dodala je da baš liči na mene. To je bilo dva dana nakon porođaja, tako da ništa nisam pitala. Samo sam uzela dete i odnela ga u svoj krevet”, objasnila je žena.

