OVA REČ JE BILA STROGO ZABRANJENA U TRILOGIJI FILMOVA 'KUM' - Šokiraćete se kad čujete koja

Obožavatelji filmskog serijala "Kum" tek sada shvataju zašto se jedna specifična reč nikada nije pomenula u filmovima. Kultna trilogija o mafijašima specifična je zbog jednog detalja - ni u jednom filmu nećete čuti reč "mafija".

Serijal je jedno od najvećih dostignuća u istoriji Holivuda, a prati mafijašku porodicu u SAD-u na čijem je čelu kum kao glava porodice, koji osigurava da svi ostanu u svojoj ulozi i ne stvaraju probleme.

Pretnje iz stvarnog života oblikovale scenario filma

Ako vas zanima zašto reč "mafija" nije smela da se spominje, razlog su pretnje pravih šefova kriminalnih porodica. Leni Montana, koji je u filmu utelotvorio lik plaćenog ubice Luke Brasija, zapravo je sarađivao sa porodicom Kolombo.

Njegov šef bio je Džo Kolombo, koji nije bio zadovoljan sa nekoliko delova filma. Pod okriljem italijansko-američke lige za građanska prava, kriminalni bos i pevač Frenk Sinatra imali su problema sa rečju "mafija". Poručili su da neće podržati film ako se ta reč nađe u scenariju jer je "mafija" pogrdan izraz za Amerikance italijanskog porekla.

- Šta je to mafija? Mafije nema. Jesam li ja glava porodice? Da - moje žene, četvorice sinova i ćerke. To je moja porodica - izjavio je Kolombo 1971. godine za "The New York Times".

Zbog toga je producent Al Rudi sklopio dogovor s Ligom da se ta reč uopšte ne koristi i umesto toga su je izbegavali u scenariju. Kanadski novinar Malkom Gladvel otkrio je u jednoj epizodi podkasta "Revisionist History" da su producenta okružili pripadnici mafije jer su bili zabrinuti kako će film prikazati njihovu organizaciju.

- Prema Rudijevim rečima, Kolombo i trojica njegovih ljudi sastali su se s njim jer su mislili da će film loše uticati na mafiju. Nisu čak ni pročitali scenario, već su imali jedan zahtev: "Izbaci reč "mafija" iz scenarija". Rudi je odmah pristao, dopustivši im da misle kako su ga zastrašili i oslabili film, iako je u tajnoj verziji scenarija reč "mafija" ionako bila spomenuta samo jednom - ispričao je.

Autor: D.B.