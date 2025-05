"Oprosti mi, Bože, zgrešiću", komentariše se uveliko fotografija na kojoj je sveštenik iz Brazila. Slika je zabeležena nedavno u Vatikanu tokom konklave koja je pre dva dana izabrala novog papu, pa je od sada na čelu Rimokatoličke crkve Robert Prevost koji je preuzeo ime Lav XIV.

Pogledajte fotografiju koja je napravila pometnju na društvenim mrežama. Glavna zvezda je sveštenik iz Brazila, kog porede sa Supermenom, ali i ovakvim komentarima hvale njegov izgled:

"Trebalo bi da on bude novi papa, jer bi svi dolazili u ckrvu svaki dan", "To je to, postala sam vernica", "Moj muž se sada pita zašto ova pesma ide iznova i iznova" (misli se na numeru koja prati snimak, a u pitanju je kultni hit Madone "Like a prayer"), "A crkve godinama traže načine da vrate ljude", "Oprosti mi, Bože, ionako ću zgrešiti", "Moram da se ispovedim", "Zubi... time me je na kraju osvojio", izdvojili smo komentare među brojnim reakcijama na ovu fotografiju.



Sveštenik je pizazavo ogromnu pažnju svojom pojavom, a očigledno je da i te kako vodi računa o svom izgledu. Ne zans e za sada njegov identitet, pa samim tim ni komentar o ovoj viralnoj slici i reakcijama javnosti.



Zbog njega je izbor novog papore na kratko pao u drugi plan, ali se zato Donald Tramp na svoj način "potrudio" da ta tema postane i kontroverzna jer se spekuliše da je slikom na kojoj je prikazan kao verski poglavar, a koja je objavljena u susret konklavi, otkrio da je znao da će Amerikanac, po prvi put, stati na čelo Rimokatoličke crkve.

Fotografija je rezultat veštačke inteligencije Tramp je sa oduševljenjem pozdravio izbor novog pape, aoduševljenje zbog brazilskog sveštenika ne jenjava.

Autor: D.B.