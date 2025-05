CRKVA U STENI: Nalazi se na 250 metara visine, a sveštenik se do ove svetinje penje svaki skoro pola veka

Etiopija je većinom hrišćanska zemlja, a dominiraju pravoslavni hrišćani.

Najsevernija etiopijska regija Tigraj poznata je po neobičnim crkvama koje su uklesane u steni. Među njima je najspektakularnija Abuna Jemata Guh, koja se uzdiže na 250 metara visine.

Do ove crkve se stiže samo na jedan način – penjanjem. Ovde nema zaštitnih ograda, užadi niti bilo kakve druge pomoći. Vernici se penju samo nadahnuti željom da se pomole u ovoj svetinji.

Abuna Jemata Guh, poznata i kao "kapela na nebu", isklesana je u steni još u 5. veku i nalazi se u planinama Gheralta. U njoj se i danas održavaju bogosluženja, a meštani se penju svake nedelje da bi prisustvovali molitvama, obredima ili da bi se krstili.



Do crkve se svaki dan, već 47 godina, penje sedamdesetogodišnji monah Gebre Rufael Asreseha. On kaže da se ne plaši dok se penje uz strmu stenu do crkve.

Crkva je oslikana posebnim bojama koje prianjaju za stene. U njoj se nalazi ikona 12 apostola, a posebno je zanimljiva Biblija stara 500 godina, očuvana zahvaljujući tome što je izrađena od kozje kože.

Autor: S.M.