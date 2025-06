Leto je pred vratima, a vi i dalje niste u formi? Evo kako da zablistate ove sezone

Leto nam praktično već kuca na vrata – dani su topliji, garderoba laganija, a misli nam sve češće lutaju ka peščanim plažama i tirkiznom moru. Ipak, iako vam se čini da je kasno da liniju dovedete u red za predstojeću sezonu – nije! Uz malo volje, nekoliko pametnih izbora i pravog partnera na ruci, možete napraviti ozbiljan preokret u svojoj rutini i dočekati leto spremniji nego ikad.

Upravo zato, odlučili smo da testiramo jedan od gedžeta koji ćemo ovog leta definitivno viđati na zglobovima onih koji žive aktivno – Huawei Watch Fit 4 Pro. I na prvi utisak, moramo priznati: retko koji pametni sat kombinuje toliko elegancije i funkcionalnosti. Uz profil debljine 9,3 mm i težinu od samo 30,4 grama, izuzetno je tanak i lagan, pa ga gotovo nećete osetiti na ruci, ali ćete zato sigurno primetiti promenu u svom telu. Mi smo imali priliku da isprobamo ovaj model u klasičnoj crnoj boji sa kojom nema greške uz bilo koji autfit, ali ukoliko više volite svetlije i upečatljivije tonove, dostupan je i u elegantnoj beloj varijanti, kao i u smeloj, vibrantnoj zelenoj, kao stvorenoj za leto.

Ono što nas je najviše oduševilo jeste to koliko je ovaj sat zapravo ozbiljan saveznik kada odlučite da budete aktivniji. Uz pregršt pametnih funkcija, poput barometra koji pruža podatke o visinskoj razlici i podršku za sedam novih sportskih režima, bilo da trčite, plivate, planinarite ili se samo trudite da pređete više koraka tokom dana – ovaj gedžet zna gde ste, šta radite i kako to utiče na vaše telo. Ima čak i mod za ronjenje do 40 metara dubine, kao i detaljne mape i GPS sistem koji vas vodi čak i kada nemate telefon kod sebe.

Zahvaljujući visokoj osvetljenosti od 3000 nita, ekran se jasno vidi čak i na direktnoj sunčevoj svetlosti, a svi znamo koliko loša osvetljenost može da iznervira dok trčite ili hodate po vrelom asfaltu. Pored toga, ovaj pametni sat vam konstantno daje motivaciju – bilo da vam treba podsetnik da se pokrenete, da udahnete dublje, ili da obratite pažnju na kvalitet sna.

Ako ste neko ko brine o zdravlju, biće vam zanimljivo da saznate i kada vam srce ubrzano radi, kada spavate loše ili kad vam nedostaje kiseonika. Tu je čak i menstrualni kalendar, kao i funkcija koja prati da li dišete pravilno dok spavate. Ukratko, imate ličnog trenera i zdravstvenog asistenta koji su uvek uz vas.

Najbolje od svega? Baterija traje do 10 dana, a puni se brzo. Tako da nema izgovora poput „ne mogu na trčanje, nije mi napunjen sat“, jer će vas za samo sat vremena Huawei Watch Fit 4 Pro čekati potpuno spreman za nove izazove. Uz funkcije kao što su brzo odgovaranje na poruke, slanje glasovnih zapisa, upravljanje kamerom na daljinu i pregled vremenske prognoze, telefon možete da ostavite kod kuće jer ovaj pametni sat ima sve. Pored toga, kompatibilan je sa svim Android i iOS uređajima.

Zaključak: pokrenite se sa stilom uz Huawei Watch Fit 4 Pro



Huawei Watch Fit 4 Pro nije samo dodatak koji dobro izgleda na ruci – on je vaš personalni fitnes trener, zdravstveni asistent i moderan aksesoar u jednom. Uz praćenje pulsa, sna, menstrualnog ciklusa, pa čak i disanja tokom spavanja, ali i funkcije poput GPS-a, režima za trčanje, plivanje ili planinarenje i golf, ovaj sat je tu u svim prilikama, bez obzira na to gde idete i koji tip treninga birate. A zahvaljujući elegantnom, ultra-tankom dizajnu, uklopiće se jednako dobro uz sportski autfit, kao i uz košulju za večernji izlazak. Leto uskoro počinje, a sad je pravi trenutak da počnete sa zdravim navikama. I što je najbolje, uz Huawei Fit 4 Pro imate sve što vam treba na dohvat ruke.

Autor: A.A.