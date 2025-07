Da li su levoruke osobe zaista kreativnije? Sprovedeno veliko istraživanje, rezultati će šokirati mnoge

Šta je zajedničko Leonardu da Vinčiju, Morisu Esheru i Džimiju Hendriksu? Oni su samo neki od genijalnih umetnika poznatih i po tome što su levoruki. I koji su zaslužni za uverenje da su levoruke osobe kreativnije.

Ovo verovanje toliko je rasprostranjeno da ima i naučnika koji misle da je tačno, pa je tim psihologa sa Univerziteta Kornel sproveo je veliko istraživanje da utvrdi da li je istina da su levoruke osobe kreativnije.

Levoruke osobe i kreativnost

Proučavanjem studija koje su istraživale vezu između dominantnosti ruke i kreativnosti, istraživači su utvrdili da ne samo da levoruke osobe nisu kreativnije, već da ih je značajno manje u većini kreativnih polja, a da su jedini izuzeci slikarstvo i muzika, saopštio je Univerzitet Kornel.

- Podaci ne potvrđuju da postoji bilo kakva prednost levorukih osoba kada je reč o kreativnosti. U stvari, postoje neki dokazi da su desnoruke osobe kreativnije u nekim laboratorijskim ispitivanjima, kao i jaki dokazi da su desnoruke osobe zastupljenije u profesijama koje zahtevaju najveću kreativnost – rekao je Danijel Kasasanto, profesor Odeljenja za psihologiju i direktor Laboratorije za iskustvo i kogniciju.

