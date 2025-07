NAJVEĆE IKAD REGISTROVANO: Naučnici otkrili spajanje dva crne rupe u svemiru

Britanski naučnici otkrili su gravitacione talase u prostorno-vremenskom kontinuumu koji su nastali usled sudara i spajanja dve crne rupe.

Rezultati istraživanja biće predstavljeni na naučnom skupu GR-Amaldi u Glazgovu, preneo je Gardijan.

Kako se navodi, crne rupe, od kojih je svaka preko 100 puta veća od mase Sunca, počele su da kruže jedna oko druge da bi se sudarile i formirale još masivniju crnu rupu koja je udaljena od Zemlje oko 10 milijardi svetlosnih godina.

Naučnici su istakli da je reč o najvećem spajanju crnih rupa koje je ikada registrovano detektorima gravitacionih talasa.

Signal je zabeležen kada je pogodio detektore na Zemlji dovoljno osetljive da registruju podrhtavanje u prostorno-vremenskom kontinuumu koje je hiljadama puta manje od širine protona, piše Gardijan.

