ONE SU SIJAMSKE BLIZNAKINJE I JEDNA JE UDATA! Dele karlicu i reproduktivni sistem, a ovako uspevaju da funkcionišu (FOTO)

Sijamske bliznakinje Karmen i Lupita Andrade podelile su emotivne trenutke - Karmen se udala za svog dečka Danijela u intimnoj ceremoniji u Konektikatu.

Karmen i Lupita Andrade, sijamske bliznakinje koje su postale poznate javnosti po svom iskrenom pristupu životu i svakodnevnim izazovima, proslavile su veliki životni trenutak — Karmen se udala! Vest je potvrdila sama Karmen, koja je otkrila da se u oktobru prošle godine udala za svog dečka Danijela Makormaka na intimnoj ceremoniji u Konektikatu.

"Udala sam se... Ona nije"

U video-snimku na svom Jutjub kanalu pod nazivom "Overdue Update!", Karmen je pokazala burmu i rekla:

– Udala sam se – dok je njena sestra Lupita kroz osmeh dodala:

– Ja nisam.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju Karmen i Lupita:

Kamera se potom pomerila i pokazala Danijela, koji je veselo izjavio:

– Zdravo! Sada sam muž, unapređenje!

Karmen je na venčanju nosila dugu, zelenu, šljokičavu haljinu, ističući da svesno nije odabrala belu jer je ne voli.

– Ne kajem se nimalo, jednostavno ne volim belu boju – dodala je.

Upoznali se na dejting aplikaciji

Karmen i Danijel su se upoznali 2020. godine preko aplikacije za upoznavanje Hinge. Kako je rekla u jednom intervjuu za People, odmah je znala da je Danijel drugačiji jer nije započeo razgovor pitanjem o njenom zdravstvenom stanju.

– Imam socijalnu anksioznost i često u poslednjem trenutku otkazujem sastanke, ali na putu ka ovom sam bila potpuno smirena – priznala je.

Njihova ljubav je rasla godinama, a iako su ranije govorili o veridbi, odlučili su da prvo žive zajedno. Karmen je tada istakla i da se Danijel i njena sestra Lupita odlično slažu.

– Zanimljivo je jer ja obično ostajem budna duže, ali kada Danijel prespava kod nas, ja odmah zaspim, a on ostane da priča sa njom – ispričala je kroz smeh.

Lupita ne želi brak i otvoreno govori o svojoj aseksualnosti



Lupita je otvoreno govorila o tome da je aseksualna i da brak nije nešto što želi.

– Aseksualna sam, ali želim da se Karmen skrasi. Znam koliko joj je to važno – rekla je.

Pa kako onda funkcioniše njihova intima?

U Jutjub videu "Pitaj me šta god" ("Ask Me Anything") odgovorile su na niz pitanja o intimnosti, svojim hobijima i obrazovanju, neprikladnim komentarima koje dobijaju i bračnim planovima.

- Morali smo da razgovaramo o tome koje su granice u redu, a koje nisu - kaže Karmen

Život spojene svakodnevnice

Karmen i Lupita su rođene u Meksiku, a u SAD su se preselile dok su još bile bebe. Spojene su u predelu trupa i dele karlicu i reproduktivni sistem. Svaka ima svoje srce, pluća i želudac, a zajedno imaju tri noge – dve funkcionalne ruke po osobi, ali samo jednu zajedničku nogu.

Kada je reč o potomstvu, Karmen je rekla da ne planira da ima decu, ali se raduje ulozi "mami psa".

– Ne možemo da zatrudnimo. Imamo endometriozu i koristimo hormonske blokatore koji sprečavaju menstruaciju – objasnila je.

Autor: A.A.