Bila sam mrtva 2 minuta, a onda su me vratili u život: Shvatila sam da smrt nije kraj, bića koja sam otrkila su mi šta se dešava na onoj strani

Žena koja je zvanično proglašena mrtvom na dva minuta otkrila je šokantne stvari koje je doživela tokom tih 120 sekundi.

Srce Nikol Meus (49) prestalo je da kuca nakon što je pretrpela niz ozbiljnih komplikacija tokom porođaja. Odlučila je da podelil svoje potresno iskustvo.

Priseća se kako je bila „izvučena“ iz svog tela i ušla u tunel svetlosti, dok joj je fizičko telo nepomično ležalo na bolničkom krevetu. Kaže da na „onom svetu“ nisu postojali ni vreme ni strah.

U razgovoru za NeedToKnow objasnila je:

„Našla sam se kako prolazim kroz tunel plave i bele svetlosti — ne zrak, već hodnik koji je delovao kao da je živ. Nije bilo zastrašujuće. Imala sam osećaj kao da me neko zove kući. Svetlost je imala temperaturu, ton, gotovo kao muzika napravljena od vode.“

Nakon što je prošla kroz svetlost, kaže da je stigla u „ogroman, svetlucav prostor“.

„Boje nisu bile sa ovog sveta — bile su sjajne nijanse srebrne, nežne ljubičaste, duboke, sjajne plave — i nisu naprezale oči. Prostorija je bila ogromna, veća od bilo koje građevine na Zemlji, a sve je pulsiralo nežno, poput otkucaja srca. I tada sam ih ugledala", prisećala se.

Nikol se seća da su je dočekala bića plave kože i ljudskih lica, slična stvorenjima iz filma Avatar. Iako nije razumela njihov jezik, kaže da su joj učinili da se oseti kao kod kuće i da su joj telepatski preneli poruku da je život, zapravo, iluzija – i da tek umiranjem zapravo počinjemo da živimo.

„Dva visoka bića sedela su na prestolima nalik mermeru, sjajna od energije. Oči su im bile velike i indigo boje, pune ljubaznosti i prepoznavanja. Izgledali su kao ljudi, ali su imali blage škrge na obrazima. Sećam se da su umesto nogu imali repove nalik ribljim, prekrivene krljuštima. Bili su i muško i žensko u jednom, i nisu govorili rečima – ali sam razumela sve što su mi preneli“, rekla je.

Nikol, poreklom iz Grčke, koja je nažalost izgubila dete tokom porođaja, kaže da su joj ta bića rekla kako nikada nije ni bila predodređena da ima decu i da je njen dar, umesto toga, da ljude uči o „onom svetu“.

Nakon onoga što joj se činilo kao čitav život, ali je trajalo samo nekoliko minuta, „vratila“ se nazad u svoje fizičko telo.

„Osetila sam da me neko zna više nego što sam ikada bila poznata u životu; nisam želela da odem. Razumela sam to mesto, taj osećaj, i zaista verujem da je to bio prvobitni dom iz kojeg svi dolazimo. Shvatila sam da smrt nije kraj – to je povratak pravom životu“, dodala je Nikol.

Nakon povratka, njen suprug Hristos (65), specijalista lekar, pokušao je da razgovara s njom, ali je ona mogla da odgovori samo piskavim tonom i na jeziku koji nikada nije učila.

„Zvučalo je kao zvuci koje ispuštaju delfini. Trajalo je nekoliko minuta i svi oko nas su ostali zatečeni. Međutim, nisam mogla da ga zaustavim – to je dolazilo kroz mene, a ne iz mene. Čula sam emocije u ljudskim glasovima kao boje. Vratila sam se potpuno drugačija; gotovo ponovo rođena", rekla je Nikol.

Nikol, koja od tada nije imala novih iskustava bliskih smrti, kaže da često ima vizije plavih bića koja su je dočekala na „drugoj strani“. Veruje da ta bića pripadaju Apkalu, međudimenzionalnom plemenu koje ne smatra vanzemaljskim, već polubožanskim — za koje se tvrdi da su ljudima dali civilizaciju.

Danas je njena misija da prenese poruku da je ljubav jača od smrti. Zaključuje:

„Ljubav će uvek pobediti – to je ono odakle potičemo. Svi smo mi jedna velika porodica, bez obzira na granice, kulture, religije i politiku. Sve što postoji poteklo je iz istog iskonskog plamena. Što se više držimo straha, mržnje i laži, to je lakše kontrolisati čovečanstvo. Ako želimo da stvorimo raj na Zemlji, moramo svakog dana širiti ljubav. Više se ne bojim smrti – jer znam šta me čeka s one strane. To nije bio kraj. To je bio početak.“

Autor: A.A.