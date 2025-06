IGRA SUDBINE! 'NISU MI DOZVOLILI DA SE UKRCAM' Žena krenula kod muža u London, ali nije stigla na kobni let! OVO je razlog (VIDEO)

Žena koja je zakasnila na let AI171 kompanije Er Indija za samo deset minuta opisala je šok koji je doživela kada je saznala da se avion srušio.

Bumi Čauan je planirala da u četvrtak leti avionom Er Indija ka aerodromu Getvik.

Međutim, zaglavila se u saobraćajnoj gužvi, pa je, kada je stigla na aerodrom u Ahmedabadu, zakasnila na ukrcavanje deset minuta.

Avion se srušio ubrzo nakon poletanja, a poginuli su svi osim jednog od 242 ljudi koji su bili u avionu. Britanski državljanin Višvaš Kumar Rameš bio je jedini preživeli.

