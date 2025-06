'Neobične stvari u avionu' Putnik pre KOBNOG PADA objavio SNIMAK iz letelice: Pogledajte, ništa ne radi...

Putnik kompanije Er Indija podelio je video na društvenim mrežama u kojem tvrdi da električni uređaji, uključujući klima-uređaj i TV ekrane, nisu radili u avionu kojim je putovao - samo nekoliko sati pre nego što se srušio odnevši živote više od 200 ljudi.

Akaš Vaca, koji je rekao da je bio u avionu tokom njegovog prethodnog leta iz Delhija za Ahmedabad, podelio je video na X-u. U snimku je opisao sve "neobične stvari u avionu".

Podelio je slike aviona na kojima se vidi njegov registarski kod - VT-ANB - koji izgleda da se poklapa sa kodom oborenog aviona.

Podaci o letu pokazali su da je Boingov Drimlajner jutros leteo iz Delhija za zapadni grad Ahmedabad.



Let 171 je poleteo za londonski Getvik u 13 časova po lokalnom vremenu, ali se srušio i eksplodirao samo nekoliko trenutaka nakon poletanja. Samo jedan putnik u avionu je preživeo, a bilo je i žrtava na zemlji.

Nakon što se pročula vest o stravičnoj nesreći, Vaca je podelio video snimke za koje je rekao da pokazuju kako je oprema na avionu došla do kvara tokom prethodnog leta.



"Klima ne radi"

"Klima uređaj uopšte ne radi. Kao i obično, ni njihovi TV ekrani ne rade, niti dugme za poziv kabinskog osoblja. Ništa ne radi, ništa. Čak ni svetlo ne radi", kaže on u videu.

Napravio je video da se požali kompaniji Er Indija, ali ga je umesto toga podelio kako bi istakao probleme sa avionom nakon nesreće.

Uzrok vazdušne katastrofe, najgore koju je Indija videla u poslednjih nekoliko decenija, još uvek se utvrđuje.

Mogući uzroci tragedije mogli bi biti iznenadna promena vetra koja je prouzrokovala gašenje motora ili udar ptice u oba motora.

Avion je poslao poziv u pomoć pre nego što se srušio odmah nakon poletanja, saopštila je Generalna direkcija civilnog vazduhoplovstva.

Pilot je očajnički ponavljao jednu rečenicu

Pilot leta kompanije Er Indija je panično upozorio da avion "gubi snagu" samo nekoliko trenutaka pre nego što se srušio na zgradu studentskog doma, usmrtivši najmanje 294 osobe, izveštava Dejli mejl.

Kapetan Sumit Sabharval, koji je imao 8.200 sati letačkog iskustva, očajnički je vikao: "Mejdej... Nema potiska, gubimo snagu, ne možemo se uzdići", pre nego što se avion srušio i udario u zgradu studentskog doma.

Boing nije bio mnogo više od 120 metara iznad zemlje kada je avion, sa dva iskusna pilota, očigledno izgubio snagu u oba motora.

Zatim su se borili sa kontrolama mučnih 17 sekundi pre nego što se njihov najsavremeniji avion srušio na univerzitetski kampus pun studenata medicine.

Uznemirujući video snimak prikazuje sudbonosne poslednje trenutke aviona dok je brzo gubio visinu i brzinu, tokom kojih su zastrašujući zvuci alarma nesumnjivo odjekivali u kokpitu.

Besides Capt. Sumeet Sabharwal & 1st officer Clive Kunder (in pics), Cabin Crew members Nganthoi Sharma, Lamnunthem Singson, Shradha Dhavan. Aparna Mahadik, Saineeta Chakravarti, Deepak Pathak, Maithili Patil, Irfan Shaikh, Roshni Songhare & Manisha Thapa too were onboard #AI171. pic.twitter.com/AZOMNjbi7u