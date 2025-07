'ČELO I OČI SU MI SE UKOČILI, NISAM MOGLA DA GUTAM' Horor ispovest devojke nakon što je primila INEKCIJU BOTOKSA - Doktori milili da ima MOŽDANI UDAR

Britanka Nikola Ferli koja je verovala da se podvrgla kozmetičkom tretmanu legalnim botoksom, završila je u bolnici sa nemogućnošću gutanja, a lekari su u početku mislili da je doživela moždani udar, sve zbog potencijalno ilegalnog proizvoda koji je izazvao opasno trovanje.

Nikola Ferli jedna je od desetina ljudi koji su razvili simptome botulizma, retke i potencijalno smrtonosne bolesti, nakon injekcija protiv bora koje su sadržale nedozvoljeni toksin botulinum.

Ona je tretman dobila kod svoje dugogodišnje kozmetičarke, nakon što je osvojila nagradu na takmičenju na Fejsbuku za "tri regije botoksa", prenosi danas "Skaj njuz".

- Već posle dva-tri sata, čelo i oči su mi se ukočili. U početku sam mislila - sjajno, to sam i želela. A onda se pogoršalo - ispričala je Ferli za "Skaj njuz".

Nakon što su se simptomi pogoršali, Nikola je primljena u urgentni centar u gradu Daram, gde je srela i druge pacijente sa sličnim problemima, a svi su nedavno primili slične injekcije.

- Nisam mogla da gutam, a nisam smela ni da jedem jer su se plašili da ću se ugušiti u čekaonici - rekla je Ferli, dodajući da su lekari u početku mislili da je pretrpela moždani udar.

Neki pacijenti su imali i probleme sa disanjem i vidom.

Zdravstvene vlasti veruju da su svi pacijenti primili kozmetičke tretmane koji su uključivali uvozne, neregistrovane i potencijalno ilegalne proizvode toksina botulinum.

U Velikoj Britaniji postoji svega nekoliko legalno registrovanih proizvoda koji sadrže toksin botulinum, među kojima je i poznati botoks.

Međutim, kako navodi "Skaj njuz", kozmetička industrija uglavnom je neregulisana, pa čak i osobe bez medicinske obuke mogu da primenjuju injekcije.

Nikola Ferli, koja i dalje ne zna tačno šta joj je ubrizgano, kaže da joj kozmetičarka više ne odgovara na poruke.

