BIZARNO! Zoološki vrt traži donacije malih kućnih ljubimaca kako bi NAHRANIO PREDATORE

Izvor: Blic, Foto: Pixabay.com ||

Zoološki vrt u Danskoj zatražio je donacije u vidu malih kućnih ljubimaca kao hranu za njihove predatore.

Zoo vrt Alborg na severu Danske objasnio je da pokušava da imitira prirodni lanac ishrane kod životinja koje drže “zarad njihovog blagostanja i profesionalnog integriteta”, te su ponudili uveravanja da će ljubimci biti “nežno eutanazirani” od strane obučenog osoblja, preneo je Pbs.org.

Kako su naveli na “Fejsbuku”, “ako imate zdravu životinju koju treba da date iz bilo kog razloga, slobodno je donirajte nama”. Zoo je pobrojao zamorčiće, zečeve i piliće kao moguće donacije. Rekli su da će se donirane životinje koristiti kao hrana nakon eutanazije.


“Tako se ništa ne baca i osiguravamo prirodno ponašanje, ishranu i dobrobit naših predatora”, dodali su u postu.

Onlajn poziv za donacije ljubimaca prati slika risa širom otvorenih usta, a priložen je i link na sajt zoo vrta. Takođe su rekli da su zainteresovani da prime konje.

Kako prenosi Pbs.org, zoo vrt nije izlistao druge ljubimce ili životinje kao moguće donacije.

Autor: D.B.

