NEVEROVATNA PRIČA O PREŽIVLJAVANJU! Muškarac 9 dana tumarao divljinom, jedna poruka ga spasila (FOTO)

Muškarac koji je nestao pre više od nedelju dana u prostranoj divljini kanadske Britanske Kolumbije pronađen je živ nakon što je na kamenu napisao reč „HELP“, a u blatu ostavio poruku „SOS“. Endru Barber (39) preživeo je devet dana pijući vodu iz bare i praveći improvizovano sklonište dok ga spasioci nisu pronašli, prenosi BBC

Barber je nestao 31. jula u blizini jezera Meklizi, oko 587 kilometara severno od Vankuvera, nakon što mu se pokvario kamion. Devet dana kasnije, 8. avgusta, helikopter Kraljevske kanadske konjičke policije (RCMP) uočio je njegovo vozilo na šumskoj stazi, što je znatno suzilo područje potrage i na kraju dovelo do njegovog pronalaska.

Spas u poslednjem trenutku



Policijski helikopter ubrzo je primetio i Barberovo improvizovano sklonište. Njihovu pažnju privukla je poruka „HELP“ ispisana na kamenu. Bio je teško dehidriran i imao povredu noge, ali je, prema rečima narednika Breda Mekinona, sada „prilično dobro“.

„Nakon više od nedelju dana u divljini, pronađen je živ tokom današnje vazdušne potrage“, objavila je na Fejsbuku lokalna dobrovoljna grupa za potragu i spasavanje Quesnel Search & Rescue. „Ovaj ishod rezultat je bezbrojnih sati na terenu i u vazduhu, korišćenjem svih raspoloživih resursa i tehnologije.“

Preživljavanje u divljini

Spasilački tim podelio je i fotografiju skloništa koje je Barber napravio od štapova i blata, naslonjenog na stenu na kojoj je ispisao poruku za pomoć. Nakon spašavanja, prevezen je u bolnicu gde mu je ukazana pomoć, a potom je otpušten.

Mekinon je za Canadian Press izjavio da je Barber „jeo šta god je mogao da pronađe“ dok je bio u šumi. „Doslovno je srkao nečistu vodu iz bare da bi ostao hidriran“, rekao je. „Ljudsko telo može dugo bez hrane, ali sa vodom je drugačija situacija.“

Bob Ciman, predsednik spasilačke službe Quesnel, izjavio je za CBC News da nije siguran da bi Barber „izdržao još 24 sata da ga nismo pronašli“.

Autor: D.B.