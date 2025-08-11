Evo zašto maslinovo ulje nikako ne treba čuvati ispod sudopere

Maslinovo ulje je omiljeni sastojak, poznat po svom ukusu, hranljivoj vrednosti i korisnim svojstvima za zdravlje. Ipak, da bi se sačuvalo, neophodno je poštovati određena osnovna pravila čuvanja.

Naime, u prošlosti su porodice čuvale maslinovo ulje u velikim džakovima, u ostavama svojih kuća. Ti prostori, obično u podrumu, bili su idealni jer su bili mračni, hladni i daleko od vlage. Danas ipak, moderna domaćinstva nemaju uvek takve velike ostave.

Zato se preporučuje da se ekstra devičansko maslinovo ulje čuva na hladnom mestu (10-18°C) i u tamnoj prostoriji, izbegavajući mesta sa vlagom, poput prostora ispod sudopere. Takođe, ne treba ga držati na kuhinjskom pultu, naročito ako je izloženo suncu, jer toplota i svetlost ubrzavaju kvarenje ulja.

Podjednako važan je i izbor odgovarajuće ambalaže. Oksidacija ploda počinje već prilikom berbe i nastavlja se tokom čuvanja, zbog čega flaširanje ekstra devičanskog ulja u tamnim bocama igra ključnu ulogu. Boja ambalaže štiti proizvod od ultraljubičastog zračenja i pomaže u očuvanju svežine i dragocenih sastojaka ulja.

Iako je svako tamno staklo odličan izbor, široko su zastupljene zelene – uglavnom staklene – boce. Razlog je što postoji mnogo proizvođača zelenog stakla, što ih čini lako dostupnim za upotrebu.

Izbegavajte plastične boce, jer su poroznije i propuštaju svetlost u poređenju sa staklenim, keramičkim ili onim od nerđajućeg čelika. Takođe, neke studije su pokazale da plastične ambalaže mogu da prenesu mikroplastiku u proizvod.



Birajte boce koje su čuvane na hladnom mestu, a ne na gornjim policama supermarketa i koje nisu izložene svetlu ili toploti.

Obavezno proverite datum berbe na ambalaži pre kupovine.

Autor: D.B.