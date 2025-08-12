ISTINA O BRIŽIT MAKRON OTKRIVENA? Privatni detektivi i ruski mediji u središtu velike afere!

Francuski predsednik Emanuel Makron i supruga Brižit angažovali privatne detektive kako bi prikupili informacije o Kendis Ovens pre tužbe zbog tvrdnji da je prva dama rođena kao muškarac. Slučaj uključuje političke veze, teorije zavere i ruske medije.

Prema pisanju Financial Timesa, predsednik Francuske Emanuel Makron i njegova supruga Brižit navodno su angažovali privatnu detektivsku agenciju kako bi prikupili informacije o američkoj podkasterki Kendis Ovens pre nego što je tuže zbog tvrdnji koje opisuju kao potpuno neosnovane i klevetničke — uključujući optužbu da je prva dama Francuske rođena kao muškarac.

Odluka da se sprovede privatna istraga pokazuje koliko ozbiljno par pristupa ovom sudskom postupku, što je retka situacija da aktuelni šef države ulazi u pravni obračun sa onlajn influenserom. Istragu je sprovela firma Nardello & Co. sa sedištem u Njujorku, a prema informacijama koje je FT objavio, prikupljeni su podaci o političkim vezama Kendis Ovens i njenim javnim izjavama. Dokumentovana je njena povezanost sa ekstremno desničarskim ličnostima u Francuskoj, Britaniji i SAD, kao i primeri njene medijske prisutnosti u ruskim državnim medijima.

Predsedavajući kompanije, Dan Nardelo, bivši američki federalni tužilac, izjavio je da su Makronovi “pokrenuli ovu tužbu u potpunosti svesni sa kim je Ovens povezana”.

Središte spora je njen podkast serijal Becoming Brigitte, koji je privukao milione slušalaca i izneo tvrdnju da je Brižit Makron zapravo rođena kao muškarac. Tužba podneta prošlog meseca u saveznoj državi Delaver navodi da su ove tvrdnje “besmislene, klevetničke i potpuno izmišljene”.

Njihov advokat, Tom Kler iz kancelarije Clare Locke, specijalizovane za slučajeve klevete, objasnio je da je deo razloga za angažovanje istražitelja bio da se utvrdi zašto je konzervativna komentatorka odlučila da targetira predsednički par, kao i da se poroti pruži kontekst o izvoru tih navoda. Ovens je, sa druge strane, tužbu nazvala preteranom reakcijom.

Prema nalazima istrage, Ovens je političku karijeru započela kao liberalna, ali se kasnije preobratila u vatrenu pristalicu Donalda Trampa, da bi kasnije i sa njim prekinula saradnju. Tragovi teorije da je Brižit Makron rođena kao muškarac vode do španskog blogera iz 2017. godine. Priča je dobila zamah u Francuskoj 2021, a kasnije ju je promovisao i Ksavije Pusar, bivši urednik marginalnog ekstremno desničarskog lista.

Pusar je 2024. godine rekao da je svoj rad preveo na engleski i poslao Kendis Ovens i drugim osobama iz Trampovog kruga. Tvrdi da Ovens za ovu priču nije ni znala sve do neposredno pre nego što ju je preuzela, ali da je njen angažman priči doneo “ozbiljan podsticaj iz Trampovog okruženja”.



Prvo pominjanje ove glasine od strane Ovens desilo se u martu 2024. kada je citirala članak Daily Maila koji je zapravo pokušao da je opovrgne. Ubrzo zatim, Ovens je u svojoj emisiji ugostila Pusara, predstavljajući ga kao “istinozborca” kojeg Makronovi žele da ućutkaju. Nakon objavljivanja serijala, ruski državni mediji, uključujući Tsargrad kojim upravlja Putinov saveznik Konstantin Malofejev, počeli su da izveštavaju o ovoj temi.

Istražitelji su utvrdili da je mreža Russia Today objavila preko 30 tekstova o Ovens od 2018. godine. Nisu pronađeni dokazi da ona ima direktne veze sa ruskim zvaničnicima ili biznismenima, ali su zabeležene višestruke međusobne interakcije na društvenim mrežama sa Aleksandrom Duginom, ruskim nacionalistom i političkim teoretičarom.

U izveštaju su navedene i njene veze sa političarkom Marišal, koja je napustila stranku Marine Le Pen i prešla u suparničku ekstremno desničarsku partiju. Ovens je bila glavna govornica na Convention de la Droite 2019. u Parizu, događaju koji su organizovale nacionalističke grupe bliske Marišal.

Takođe je pomenuto njeno oštro javno kritikovanje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, kome je upućivala uvrede poput “sociopatski ubilački parazit” i “komšijski narkoman”.

Ovens ima veze i sa drugim istaknutim desničarima poput Najdžela Faraža, koji je navodno prisustvovao njenom venčanju sa bivšim direktorom Parlera Džordžom Farmerom, kao i sa voditeljem Takerom Karlsonom i influenserima Endruom i Tristanom Tejtom.

Makronovi u tužbi navode da je Ovens širila laži, posebno tvrdnju da je Brižit Makron rođena kao muškarac po imenu Žan-Mišel Trognjo. Njihov advokat je naglasio da su spremni lično da se pojave na suđenju u Delaveru.

Kendis Ovens je, međutim, izjavila da Makronovi koriste optuživanje Rusije kao izgovor za sve kritike na račun prve dame, nazivajući to “psihološkim gaslajtingom”. Tvrdila je da Brižit pokazuje “znake mentalne bolesti” i da to “ozbiljno potkopava funkciju njenog muža kao predsednika”. Dodala je da bi “ceo svet trebalo da se moli za Emanuela Makrona” jer je, po njenim rečima, “žrtva ove ludosti celog života”.

