Američka novinarka tvrdi da je Brižit Makron muškarac: Objavila i fotografije kao dokaz (VIDEO/FOTO)

Američka novinarka Kendis Ovens tvrdi da je Brižit Makron, supruga francuskog predsednika Emanuela Makrona, "u stvari muškarac". Ovensova je podelila to u svom podkastu ove nedelje, insistirajući da bi stavila na kocku svoju "celu profesionalnu reputaciju" za to da je Brižit Makron transrodna osoba.

Brižit Makron, rođena kao Brižit Mari-Klod Tronjo 1953. godine, bivša je nastavnica književnosti i udata je za Emanuela Makrona od 2007. Navodi se da su se upoznali kada je Makron imao 15 godina, a dok je ona predavala u Licej la Providens u Amijenu. Brižit Makron je 24 godine starija od svog supruga.

U poslednjoj epizodi podkasta "Becoming Brigitte" objavljenoj u ponedeljak Ovens je razgovarala sa francuskim novinarom Gzavijeom Pusarom, koji tvrdi da je dobio fotografiju koja navodno dokazuje da je prva dama Francuske nekada bila muškarac.



Pusar je tvrdio da je Brižit Makron zapravo transrodni identitet njenog brata Žan-Mišela Tronjoa, koji je navodno promenio pol sa 30 godina. Novinar je u intervjuu sa Ovensovom tvrdio da je dobio fotografiju na kojoj je prikazan Tronjo kada je imao 18 godina.

- Nema mesta sumnjama, imamo imenik, imamo listu koja potvrđuje, to je zaista ista osoba - rekao je Pusar Ovensovoj i ukazao na sličnosti ključnih crta lica i drugih "izrazitih znakova" kao što su područja ispod usta i mladež koji oboje imaju.

U intervjuu je Pusar tvrdio da su francuski mediji godinama manipulisali javnošću u pokušaju da sakriju istinu i optužio Jelisejsku palatu da pokušava da postigne novinarovu "profesionalnu, ekonomsku, a možda i fizičku smrt".

Tvrdnje u vezi sa Brižit Makron datiraju još od 2020. godine, kada se njen suprug kandidovao za drugi mandat. Predsednik, njegova supruga i njihova uža porodica u više navrata su negirali optužbe i pokušali da tuže novinare koji su to tvrdili za klevetu i narušavanje privatnosti.



Our episode today was explosive.



Remember— the mainstream media is worse than dishonest. They went through great lengths to cover up a story ridden with statutory rape, pedophilia, and transgenderism in an effort to protect power.



Watch exclusively at https://t.co/nyOqvTfrlU pic.twitter.com/Ugb7fXjEO4