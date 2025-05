Zbog čega je Brižit ošamarila Makrona?! Svet bruji o snimku iz aviona, teorije se samo nižu (VIDEO)

Snimak, koji je u nedelju uveče objavila agencija Associated Press, prikazuje kako Brižit Markon odguruje francuskog predsednika Emanuela Makrona, brzo je postao viralan, a društvene mreže "gore" od teorija.

Ceo svet spekuliše da li je ovo bio pravi udarac, ili čak šala između Brižit Makron i Emanuela Makrona.

Britanski tabloidi su incident nazvali "šamarom u javnosti" i "bračnim gafom". dok su mediji u Francuskoj poput Le Monde i Liberation ostali rezervisani, a bura na društvenim mrežama se ne stišava.

Jelisejska palata je u prvom trenutku sugerisala da je reč o snimku generisanom veštačkom inteligencijom, ali je kasnije potvrdila da je snimak autentičan.

Prve reakcije: Od demantija do objašnjenja

Snimak je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, a najviše se našao na nalozima koji su poznati po protivljenju Makronu, uključujući i proruske kanale.

Jedan od bliskih saradnika predsednika izjavio je da se radilo o "običnoj bračnoj zakački", te da je to bio trenutak "opuštanja pre početka ozbiljnog državničkog puta".

"Reč je o trenutku intimne bliskosti između supružnika. Nije trebalo mnogo da se pokrene novi talas teorija zavere", naveli su iz predsednikovog tima, dodajući da su negativni komentari pretežno stigli iz proruske orbite.

Kako je počela veza između Emanuela i Brižit?

Supruga francuskog predsednika Brižit Makron izjavila je da je 10 godina čekala da se venča sa Emanuelom Makronom i da je odložila njihovo venčanje zbog svoje dece.

Brižit Makron je odložila brak sa budućim francuskim predsednikom za deceniju jer se plašila da bi životi njeno troje dece bili uništeni ozvaničavanjem njene veze sa dečakom njihovih godina, preneo je britanski list "Tajms".

Makron je imao 15 godina kada se zaljubio u Brižit Ozijer, 40-godišnju udatu ženu čija je kćerka Lorans bila njegova drugarica u katoličkoj školi Providans u Amijenu, na severu Francuske. Postepeno je podlegla njegovim čarima i afera je izazvala skandal u provincijskom gradu Pikardi. Makronovi roditelji, oboje lekari, poslali su ga u Pariz da nastavi školovanje, ali on je nastavio da održava kontakt sa Brižit.

"Glava mi je bila u haosu", rekla je ona i dodala da je obuzeo "uragan" kada joj je preminuo otac.

"Emanuel je morao da ode u Pariz. Rekla sam sebi da će se zaljubiti u nekoga njegovih godina. Nije se dogodilo", naglasila je ona.

Odustala je od predavanja glume, ali je predavala francuski i latinski jezik.

"Jedina prepreka su bila moja deca. Čekala sam da im ne uništim živote. To je trajalo 10 godina... Možete zamisliti šta su slušali" kazala je Brižit.

Međutim, kako je navela, nije želela da propusti svoj život.

"Ne znam kako bi moji roditelji, koji su bili uzor vernosti i dobrog obrazovanja, reagovali na naš brak", rekla je ona.

Poticala je iz bogate porodice poslastičara i njena majka Simon Trogneks je umrla 1996. Brižit je kazla da su se njena starija braća i sestre šalili na račun tračeva tako što su govorili da otac gleda sa neba "Pari Mač".

Razvela se od svog supruga bankara Andre-Luja Ozijera, 2006. godine i udala se za Makrona 2007. godine, kada je on bio mladi državni službenik. Njen sin sada ima 48 godina, tri godine je stariji od njenog drugog muža, a njene ćerke imaju 46 i 39 godina. Ozijer nikada nije dao intervju i umro je 2019. godine.

Emanuel i Brižit vode miran život, ona priprema predsedniku doručak, a ponekad i večeru, čekajući da se vrati kući sa posla između 22 i 23 časova. Ona radi na obrazovanju odraslih u dobrotvorne svrhe i naučila je da izdrži kritike, kao što je pronalaženje grešaka prilikom odabira garderobe.

When you're the President but still get “the look” from your wife in public.

😩🇫🇷🧍‍♂️

Justice for Macron.

No man should suffer silent Brigitte fury.#Macron #Brigitte #France pic.twitter.com/o8gkQNlICK