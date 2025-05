MAKRON U ŠOKU - LICE SKAMENJENO! Ovo je momenat kad je predsednik Francuske shvatio da je u EPICENTRU SKANDALA! Brižit udara, kamere snimaju! (VIDEO)

Emanuel Makron je dobio šamar od svoje supruge Brižit i to je sada glavna svetska tema.

Iako Jelisejska palata na sve načine pokušava da preokrene situaciju u svoju korist, teško je poverovati u objašnjenja koja su ponuđena.

Naročito kada postoji snimak na kom se jasno vidi kako Brižit Makron hvata predsednika Francuske za lice, a potom ga odguruje.

U tom trenutku je uhvaćen i izraz lica samog Makrona.

Da je Brižit ošamarila Makrona počelo je da se spekuliše juče, kada je skandal koji potresa Francusku poput požara počeo da se širi svetom.

Ubrzo su se pojavili dokazi o žestokoj svađi, jer se na snimku vidi kako Makron steže pesnicu, dok je Brižit besna kao ris.

People will get lots of jokes off about Macron getting slapped by his wife but real talk: If you’re in a relationship where someone puts hands on you, LEAVE. It’s not normal and there’s no excuse for it. People who love and respect you don’t hit you.



pic.twitter.com/wCJj0sPnvK