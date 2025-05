'MISLILI SU DA SAM PODELIO KESU KOKAINA, A SAD KAD IMAM SVAĐU SA SUPRUGOM...' Makron se ponovo oglasio nakon SKANDALA VEKA (VIDEO)

Francuski predsednik Emanuel Makron danas je negirao da se posvađao sa suprugom Brižit, rekavši da se radi o ''šali'', nakon što je objavljen video-snimak na kojem se čini da prva dama "udara šamar" francuskom lideru dok su se spremali da izađu iz aviona u Vijetnamu.

Makron je novinarima u Hanoju rekao da su se on i njegova supruga ''šalili, kao što često rade", a zvaničnik Jelisejske palate rekao je francuskim medijima da scena pokazuje ''trenutak bliskosti. Ali to je bilo dovoljno da nahrani teoretičare zavere".

Emanuel i Brižit Makron: 'Šamar' ili 'trenutak bliskosti'

Još jedan izvor iz Jelisejske palate rekao je da se par ''opušta poslednji put pre početka posete, zabavljajući se".

"Voli da se šali"

''Makron voli da se šali sa svojom ženom pre zvaničnih prilika, a ona uvek ovako odgovara... Nije čak bio ni šamar", rekao je izvor.

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC