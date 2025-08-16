Različite boje sunđera za pranje sudova nisu slučajno izabrane: Iza svake nijanse krije se logičan razlog

Izbor pravog sunđera za pranje sudova na osnovu boje može u velikoj meri da utiče na efikasnost pranja posuđa.

Svaka boja sunđera zapravo predstavlja drugačiji nivo abrazivnosti označava koliko je abrazivni sloj grub ili mekan.

Izbor pravog sunđera za pranje sudova na osnovu abrazivnosti može u velikoj meri da utiče na efikasnost pranja posuđa.

Različite boje sunđera za pranje sudova nisu slučajno izabrane.

Žuti sunđer

Ovo pomaže da se utvrdi za koju vrstu posude ili površine je sunđer najprikladniji. Odabir pravog sunđera za pranje posuđa na osnovu abrazivnosti može u velikoj meri da utiče na efikasnost pranja posuđa, ali i da zaštiti posuđe od ogrebotina. Ovi sunđeri su najmekši i idealni za pranje lomljivog staklenog posuđa i porcelana koji lako može da se ogrebe.

Plavi sunđer

Ova boja ukazuje da je sunđer i dalje dovoljno nežan da ne ošteti staklo i finije površine, ali istovremeno efikasno uklanja jaču prljavštinu.

Crvena, narandžasta, roze

Ove boje označavaju srednje abrazivne sunđere koji su pogodni za višenamensku upotrebu. Uspešno skidaju čvršće mrlje na posuđu, ali bez rizika od grebanja površine.

Zeleni sunđer

Ovo su najtvrđi sunđeri, namenjeni uklanjanju zapečenih i osušenih ostataka hrane. Ove sunđere treba koristiti pažljivo i nikako na osetljivim posudama. Abrazivni sloj, obično zelen ili plav, nalazi se na jednoj strani sunđera i ključan je za efikasno uklanjanje prljavštine. Dok zeleni sloj može biti previše grub za neke površine, plavi je dizajniran da bude nežniji i da spreči grebanje.

Autor: A.A.