Isplivali detalji iz privatnog života Fidela Kastra: Žena da je prevarila telohraniteljem, sudbina ljubavnika ostaje misterija

Privatni život Fidela Kastra bio je sve samo ne asketski.

Iza kulisa borbe za narod, skrivao se čovek prepun strasti, avantura i ljubavnih tajni koje su, decenijama, bile zabranjena tema na Kubi.

Dve žene, mnogo ljubavnica

Kastro je do kraja života čuvao svoje privatne odnose daleko od očiju javnosti. Za svet, on je bio besmrtni revolucionar, ali iza zidova svojih rezidencija krio se čovek koji je, poput mnogih moćnika, živeo život ispunjen strašću, kontrolom i tajnama koje su nestajale zajedno s onima koji su ih znali.

Kastro je bio dva puta oženjen prvo sa Mirte Dijas-Balart, pripadnicom imućne porodice, a zatim sa učiteljicom Dalijom Soto del Valje. Ipak, ni jedna od njih nije bila pošteđena njegovih neverstava.

Dok je još bio sa Mirtom, zaljubio se u prelepu Havanku Nataliju Revoltu, poznatu kao Nati, a kasnije, tokom braka sa Dalijom, imao je višedecenijsku vezu sa „drugom” Selijom Sančes, njegovom ličnom sekretarkom i najbližom poverenicom.

Uz njih, lista ljubavnica bila je duga: Huana Vera, njegova prevoditeljka i pukovnica obaveštajne službe; stjuardesa Gladis, koja ga je pratila na putovanjima; i Pilar, francuska prevoditeljka. Verovatno je bilo i drugih, o kojima javnost nikada nije saznala.

Na Kubi se o svemu tome nije znalo gotovo ništa. Decenijama su građani poznavali samo deo njegovog života, a postojanje Dalije, žene sa kojom je živeo još od 1961, bilo je javno otkriveno tek posle 2006. godine.

„Razmaženi Fidelito” – sin naslednik

Najstariji Kastrov sin, Fidelito (Fidel mlađi), rođen je 1949. godine u braku sa Mirtom. Pre nego što se on rodio, Fidel je već imao vanbračnog sina Horhea Anhela, plod kratke avanture.

Fidelito je bio očigledna kopija svog oca ista kosa, nos, brada ali sasvim drugačiji karakter. Odrastao je u luksuzu, školovao se u SSSR-u pod imenom Hose Raul, gde je studirao nuklearnu fiziku i oženio Ruskinju.

Kasnije je postavljen za šefa Kubanske komisije za atomsku energiju, ali je 1992. godine smenjen zbog pronevere. Poput oca, navikao je na privilegije – kretao se s ličnim telohraniteljima, uživao u statusu, ali nikada nije uspeo da zasluži njegovo poverenje.

Alina ćerka koja mu se usprotivila

Fidelova jedina ćerka, Alina Fernandez, rodila se 1956. iz ljubavi sa Natalijom Revoltom – ženom koju je tadašnji vođa Kube smatrao „najlepšom u Havani“. Alina je jedina od njegove dece koja je imala hrabrosti da mu se suprotstavi.

Još kao tinejdžerka, govorila je da želi da napusti Kubu. Kao odrasla, postala je model, što je Fidela dovodilo do besa. Kada je na naslovnici magazina Cuba video njenu fotografiju u bikiniju, reagovao je burno:"Svi znaju da si moja ćerka! Kako te nije sramota!” – vikao je, dok mu je Alina, jednako glasno, odbrusila: „A sad te zanima šta ja radim?“

Godine 1993. uspela je da pobegne sa Kube, prerušena u strankinju sa lažnim pasošem. Kada je saznao za njen beg, Kastro je pobesneo kao nikada ranije, urlajući da su ga njegovi ljudi izdali. Alina danas živi u Majamiju i nikada se nije vratila u domovinu.

Fidel Kastro u uniformi

Poslednja i najvažnija žena u njegovom životu bila je Dalija Soto del Valje, koju je upoznao 1961. tokom govora u provinciji Vila Klara. Bio je to pogled koji je, kako svedoci kažu, „trajno zapečatio njihovu sudbinu“.

Zajedno su imali petoricu sinova, čija su imena – Aleksis, Aleks, Alejandro, Antonio i Anhelito – sva počinjala slovom A, po njegovom partizanskom nadimku Aleksandar, datom u čast Aleksandra Velikog.

Svi su odrasli izolovani od kubanskog naroda, u raskošnom imanju Punto Cero u havanskom kvartu Sibonej. Dok su obični građani živeli uz mesečne porcije jaja, hleba i ulja, Kastrovi sinovi su rasli okruženi voćnjacima i sopstvenim kravama, jer je svako imao „svoju“ kako bi mogao da bira mleko po ukusu, piše u knjizi "The Double Life of Fidel Castro- My 17 Years as Personal Bodyguard to El Lider Maximo".

Kada je Dalija prevarila komandanta

Najveći potres u njihovom braku dogodio se 1984. godine, kada je Fidel saznao da ga je Dalija prevarila sa jednim članom njegovog obezbeđenja, mladim telohraniteljem po imenu Horhe.

Sve je otkrio slučajno: vozač Dalije, Rene Besteiro, video ju je kako pleše sa ljubavnikom u dnevnoj sobi majčine kuće. Kada je to prijavio nadređenima, vest je stigla do samog Kastra.

Reakcija je bila brza i hladna. Fidel je naredio da se prekine svaki kontakt sa Dalijom. Mesec dana nije kročio u Punto Cero, putovao je po Kubi i spavao u različitim rezidencijama. Svi su mislili da je kraj – ali nakon četiri nedelje vratio se kao da se ništa nije dogodilo.

Telohranitelj Horhe je nestao preko noći. Nikada više nije viđen, niti se o njemu govorilo. „Nisam pitao, i nisam želeo da znam“, zabeležio je jedan od Fidelovih saradnika.

