Zbog ovog moćnog muškarca Megan bi mogla da odbaci Harija: Opsednut je njom

Privatni život vojvode i vojvotkinje od Saseksa odavno je pod konstantnim nadzorom javnosti, ali poslednjih meseci reflektor se sužava - i sve češće osvetljava samo jedno lice u tom braku: Megan Markl.

Dokumentarna serija "With Love, Meghan" izazvala je različite reakcije, ali u svetu gde se uticaj meri klikovima i projektima, njeno ime i dalje drži pažnju moćnih ljudi iz industrije zabave.

Megan Markl i princ Hari su godinama nastupali kao nerazdvojni par, simbol otpora kraljevskom protokolu i zagovornici nove, američke verzije aristokratije. Njihov Netflix ugovor iz 2020. godine, vredan navodno 100 miliona dolara, oslonio se upravo na taj zajednički narativ.Serija "Harry & Meghan" bila je ogroman hit i činilo se da je pred njima holivudski uspon u dvoje. Međutim, ono što je počelo kao zajednička priča, sada sve više postaje solo projekat – i to u korist Megan.

Ted Sarandos "u Megan biznisu"

Ted Sarandos je američki biznis lider i trenutni co-CEO Netflix-a, pozicija koju deli sa Gregom Petersom. Sarandos je ključna figura u transformaciji Netflix-a od DVD servisa do globalnog lidera u industriji zabave.

Sarandos je prepoznat kao jedan od najuticajnijih ljudi u industriji zabave. Godine 2013. uvršten je na listu TIME 100 najuticajnijih ljudi, a 2019. godine je dobio Milestone Award od Producers Guild of America. Takođe je Henry Crown Fellow na Aspen Institute-u i predsedavajući Upravnog odbora Academy Museum of Motion Pictures .Prema pisanju britanskih medija, direktor Netflix-a Ted Sarandos postaje sve otvoreniji u svom divljenju prema Megan Markl. Navodno je vidi kao "rok zvezdu" i smatra da je ona ta koja nosi komercijalni potencijal, dok prema princu Hariju ne pokazuje ni približan entuzijazam.

- Ted je potpuno u Megan biznisu. Za njega nema dileme, saradnja s njom će biti produžena - prenosi jedan izvor blizak Netflix-u.Ova procena dolazi uprkos tome što je emisija "With Love, Meghan" naišla na mlak odziv i pomešane kritike. Ipak, ušla je u Netflix-ovu top 10 listu, a u svetu striminga, to je dovoljan razlog za zeleno svetlo.Harijevi projekti ostali u senciZa razliku od Megan, Harijevi solo poduhvati poput serijala "Heart of Invictus" i dokumentarca o polnom identitetu nisu uspeli da ostave trajniji utisak. Njegov narativ o borbi, traumi i vojnoj službi, iako dubok i važan, deluje daleko od onoga što trenutno prodaje.U industriji koja se sve manje oslanja na osećaj dužnosti, a sve više na harizmu i prepoznatljivost, Hari se, barem za sada, nalazi na margini.

Godina prekretnice?

Ukoliko se ovaj trend nastavi, 2025. bi zaista mogla postati godina Megan Markl, kao solo akterke, bez princa pored sebe. Možda ne u kreativnom smislu, ali u svetu medija, ona ostaje ime koje privlači pažnju, komentare i investicije.Uprkos svim predrasudama, osudama i promašajima, Megan Markl je pokazala da ume da opstane u industriji u kojoj su i mnogo veća imena brzo potonula. Da li će zbog toga Hari postati višak u sopstvenom braku – ostaje da se vidi.

Autor: M.K.