Kinezi pronašli nešto neočekivano na TAMNOJ STRANI MESECA: Ovo nikada pre nije viđeno

Uzorci tla s udaljene strane Meseca otkrili su neočekivano mikroskopsko blago koje nikada ranije nije viđeno. Kineski naučnici otkrili su fragmente izuzetno retkog meteorita bogatog vodom u uzorcima mesečeve prašine prikupljenim misijom "Chang'e-6", saopštio je juče časopis "Science Alert".

Reč je o prvom potvrđenom otkriću ostataka meteorita tipa Ivuna - takozvanog ugljeničnog "CI hondritia" - na Mesecu. To pokazuje da krhki asteroidi koji sadrže vodu mogu ostaviti mikroskopske tragove ugrađene u Mesečev regolit.

Analiza više od 5.000 čestica pokazala je prisustvo mikroskopskih tragova meteorita koji sadrži do 20 odsto vezane vode, što ga čini važnim izvorom informacija o mogućem poreklu vode na Zemlji i Mesecu.

Uzorak je prikupljen iz kratera unutar kratera - Apolo basena, smeštenog u ogromnom basenu Južni pol - Ajtken, koji pokriva skoro četvrtinu Mesečeve površine. To ga čini idealnim mestom za pronalaženje drevnih ostataka udara.

"CI hondriti" su toliko krhki da gotovo nikada ne prežive prolazak kroz Zemljinu atmosferu.

Nalaz dokazuje da su vodom bogati asteroidi mogli da udaraju u Mesec u ranoj istoriji Sunčevog sistema i da su njihovi tragovi mogli da opstanu milijardama godina.

Analysis of lunar samples brought back by China's Chang'e-6 mission has identified residue from water-rich CI-type carbonaceous chondrites—an asteroid material originating outside the solar system. This discovery provides new insight into the distribution and source of water on… pic.twitter.com/rRRarFoog3 — China Takeaway (@China24Official) 21. октобар 2025.

Zašto je značajno ovo otkriće

Naučnici odavno pretpostavljaju da su "CI hondriti" možda imali ključnu ulogu u "zasejavanju" rane Zemlje i Meseca isparljivim materijama i vodom. Sedam sitnih zrnaca prašine sa udaljene strane Meseca sada ukazuje da bi to moglo biti tačno.

Buduće misije prikupljanja uzoraka pomoći će da se ta hipoteza dodatno ispita.

- S obzirom na retkost CI hondrita u kolekciji meteorita na Zemlji, naš objedinjeni metod za identifikovanje spoljnog materijala u Mesečevim i drugim vraćenim uzorcima nudi dragoceno sredstvo za ponovnu procenu udela hondrita u unutrašnjem Sunčevom sistemu - zaključuju istraživači.

Studija, koju je vodio tim sa Kineske akademije nauka, objavljena je u časopisu "Proceedings of the National Academy of Sciences".

Autor: Marija Radić