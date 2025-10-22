Dve najčešće greške pri zameni zimskih guma: Mogu ugroziti vašu bezbednost

Zamena letnjih guma zimskim nije samo sezonska rutina – to je ključna bezbednosna mera.

Pravilno postavljene i skladištene zimske gume obezbeđuju optimalno prianjanje na snegu, ledu i mokrom asfaltu. Međutim, mnogi vozači prave dve česte greške koje mogu ozbiljno ugroziti sigurnost u vožnji.

1. Pogrešno postavljanje dizalice

Jedna od najčešćih grešaka je nepravilno postavljanje dizalice prilikom podizanja vozila. Ako se dizalica ne postavi na tačno određeno mesto (koje je obično označeno u uputstvu proizvođača), može doći do oštećenja pragova ili donjih delova karoserije. Još jedna česta zabluda je korišćenje fabričke dizalice iz prtljažnika – ona je namenjena za hitne situacije, a ne za sezonsku zamenu guma. Za ovu vrstu posla preporučuje se stabilnija i jača dizalica.

2. Nepravilno postavljene gume

Na mnogim zimskim gumama jasno je označen pravac rotacije. Ako se guma postavi suprotno od predviđenog smera, to može dovesti do smanjenog prianjanja, lošijeg kočenja i povećanog rizika od akvaplaninga. Osim toga, gume se mogu neravnomerno trošiti, što dodatno skraćuje njihov vek trajanja.

Kako pravilno skladištiti gume?

Kada sezona prođe, način na koji čuvate gume ima veliki uticaj na njihovu dugovečnost:

Čuvajte ih na tamnom i hladnom mestu, daleko od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.

Idealno je da gume stoje uspravno. Ako ih slažete, neka to budu najviše dva sloja, uz povremeno rotiranje.

Garaže često nisu idealne zbog temperaturnih oscilacija i vlage.

Ako nemate adekvatan prostor, auto-servisi nude uslugu skladištenja, uz dodatnu kontrolu stanja i dubine šare.

Kada su zimske gume obavezne?

U Srbiji, zimske gume su zakonom obavezne od 1. novembra do 1. aprila, bez obzira na to da li ima snega. One pružaju bolje performanse već pri temperaturama ispod 7°C – čak i na suvom putu.

I na kraju možemo da zaključimo, ne dozvolite da vas sitne greške koštaju bezbednosti. Ako niste sigurni u svoje veštine, prepustite zamenu i skladištenje guma profesionalcima. Vaš automobil – i vaša sigurnost – zaslužuju to.

Autor: Dalibor Stankov