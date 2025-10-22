AKTUELNO

Mladi bračni par iz Albanije prve zajedničke noći završio u bolnici: Hteli su da eksperimentišu, pa ih lekari jedva spasili

Foto: Pixabay.com

Jedan neobičan događaj navodno se odigrao u Korči,mestu u Albaniji, gde se mladi par, koji je tek započeo zajednički život u iznajmljenom stanu, suočio sa ozbiljnim posledicama nakon opasnog eksperimenta sa narkoticima.

Dvoje mladih odlučili su da probaju hašiš tako što su ga unakrsno uzimali kap po kap ispod jezika, metodom koja znatno povećava apsorpciju i jačinu dejstva aktivne supstance. O incidentu je izvešteno u emisiji „Aldo Morning Show“ na televiziji Tv Klan.

Prema navodima, iz bolnice je saopšteno da su se mladi pojavili sa izraženim simptomima psihičke uznemirenosti, mučninom, ubrzanim radom srca i teškom konfuzijom.

Na sreću, blagovremeno su zbrinuti i nisu u životnoj opasnosti, ali je ovaj slučaj uznemirio roditelje i lokalnu zajednicu, upozoravajući na rizike koje nose slični eksperimenti sa narkoticima, prenosi Ora News.

