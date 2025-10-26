Stručnjaci u šoku: Kamera snimila životinju koja je poslednji put viđena pre 100 godina (VIDEO)

U Mendipsu u Engleskoj snimljena je kuna zlatica - prva nakon sto godina.

Pojavljivanje kune je sada postala misterija za mnoge eksperte.

U srcu Mendipsa, na prostoru projekta očuvanja prirode Patch Wilder, kamere su zabeležile prizor koji su prirodnjački entuzijasti čekali ceo vek.

Pred objektivom se pojavila kuna zlatica – životinja koja je u ovom delu Engleske poslednji put viđena pre sto godina.

Njeno pojavljivanje je misterija

Ovaj neočekivani susret izazvao je pravu euforiju među stručnjacima i ljubiteljima prirode.

Iako su divlje kune u poslednjih nekoliko godina ponovo naseljene u drugim šumama juozapadne Engleske - Deana, Eksmura i Dartmura, pojavljivanje jednog primerka tako daleko od tih naselja i dalje ostaje misterija.

"Nemamo pojma odakle je ovaj 'lik' tačno došao" napisao je tim projekta na društvenim mrežama pa dodao:

"Ali jedno je sigurno – nadamo se da će ostati ovde i dovesti svoje prijatelje sa sobom!".

Autor: S.M.