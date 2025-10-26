Ako vam SVETA PETKA ZAPLAČE U SNU, OVO morate da uradite: Večeras se 'nebo otvara', evo koji su najbitniji običaji

Svetiteljka koju poštuju milioni vernika, Sveta Petka, obeležava se svake godine 27. oktobra, ali mnogi običaji i molitve vezani su upravo za noć uoči praznika. Prema narodnom verovanju, to veče ima posebnu duhovnu težinu.

Ako vam se javi u snu, dobro joj zapamtite lice

Nakon večere, porodica se povlači na spavanje ranije nego inače. Stari običaj kaže da onaj kome se Sveta Petka ukaže u snu može očekivati blagoslov ili opomenu. Ako vam se nasmeši to je znak da ste na pravom putu. Ako se pojavi tužnog lica ili uplakana, smatra se da vas poziva da promenite nešto u svom životu.

Zašto je Sveta Petka posebno važna ženama

Sveta Petka je u narodu poznata kao zaštitnica žena, bolesnih i siromašnih. Mnoge žene joj se mole za zdravlje, plodnost, sreću u porodici i duhovnu snagu.

Iako crkveni kalendar propisuje da se na ovaj dan mrsi, u pojedinim krajevima Srbije zadržao se običaj da žene poste šest dana pred praznik, a sedmog dana, na samu Svetu Petku, mrse. Taj post se smatra izrazom poštovanja i zahvalnosti svetiteljki.

Običaji u domaćinstvu: šta se radi, a šta se ne radi

Veruje se da na dan Svete Petke žene ne mese hleb, ali pripremaju ručak na uobičajen način. Takođe, ne pere se veš, niti se bavi ručnim radovima.

Noć uoči praznika, porodica se okuplja, pali sveću i moli za pomoć svetiteljke. U nekim krajevima se veruje da se tog dana ne započinju novi poslovi, već se dan provodi u miru, zahvalnosti i molitvi.

Sveta voda za koju su vezana brojna verovanja

Posebno mesto u verovanju zauzima voda Svete Petke, poznata i kao adžijazma, za koju se veruje da ima lekovita svojstva. U Beogradu, njen izvor se nalazi u Kapeli Svete Petke u Donjem gradu na Kalemegdanu, a prema predanju, vitez je pronašao izvor i njome izlečio kraljevu kćer.

Ta sveta voda poštuje se vekovima, a ljudi veruju da leči bolesti očiju, kožna oboljenja i druge boljke. Voda se može pronaći i kod manastira Rakovica, u naselju Železnik, kao i u mestu Izvor kod Paraćina. Vernici često donose vodu kući u bočicama, uz molitvu i mali prilog u znak zahvalnosti.

Noć za tišinu, molitvu i zahvalnost

Veče uoči Svete Petke uvek protiče u miru, tišini i molitvi. To je trenutak kada se, kako kaže narod, svako sabira pred sobom i Bogom, zahvaljuje na onome što ima i moli za zdravlje i blagostanje porodice.

Kažu da ko ovu noć provede u miru, s verom i molitvom, može očekivati da će mu Sveta Petka doneti blagostanje i zaštitu tokom cele godine.

pročitajte još Ovo je najbolji recept za SLAVSKI KOLAČ: Uspeva i početnicima

Autor: Marija Radić