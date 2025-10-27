DANAS SLAVIMO SVETU PETKU - Svaka ŽENA treba da ispoštuje OVE običaje, a evo šta nikako NE TREBA RADITI

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas 27. oktobra obeležavaju praznik posvećen Svetoj Petki, za koju veruju da je zaštitnica žena. Praznik se naziva Prepodobna mati Paraskeva, a poštuje se vekovima, a slave je i neki narodi koji ne pripadaju hrišćanskoj veri.

Sveta Petka je rođena u Epivatu, kod Kalitrakije u Maloj Aziji. Na ikonama je predstavljena u monaškoj odeći sa krstom u ruci i grančicom mirte.

Nakon smrti roditelja, Sveta Petka se povukla u pustinju, provela godine u isposništvu, a prema svetim knjigama, javio joj se anđeo i usmerio je da širi hrišćanstvo, pa se zbog toga i vratila u Epivat gde je nastavila da živi još dve godine u neprestanom postu i molitvi.

Vernici joj se obraćaju molitvama za zdravlje, zaštitu od nevolja i olakšanje pri životnim teškoćama. Svetoj Petki se posebno mole žene jer se smatra njihovom zaštitnicom i čuvarom ženskih srca. Vernici smatraju da je svetiteljka proslavljena zbog svojih čuda, a njene mošti se nalaze u Rumuniji, u gradu Jašiju.

Običaji i verovanja

Za praznik Svete Petke vezuju se mnogi običaji i verovanja, a jedno od njih je verovanje da se svetiteljka sa razlogom javlja u snu. Veruje se da se Sveta Petka vernicima prikazuje u snu kao žena u crnom plaštu sa krstom i obično dolazi kako bi ljude utešila i donela im lepe vesti, dok ponekad san ukazuje da je potrebno da se menjamo nabolje i promenimo neke loše navike.

Prema starom običaju na praznik Svete Petke se ne rade teški fizički poslovi, ne samo zbog odmora, već kako bi vernici imali vremena za molitvu i duhovni razvoj na ovaj dan. Postoji više izvora osvećene i lekovite vode koji se vezuju za Svetu Petku, a jedan od njih je u Kapeli Svete Petke na Kalemegdanu. Takođe, mnogi vernici na ovaj dan idu na hodočasnička putovanja i posećuju hramove posvećene Svetoj mati Paraskevi.

Na praznik se vernici mole Svetoj Petki za zdravlje, ljubav, svoju porodicu i mir u duši. Mnogi u Srbiji 27. oktobra proslavljaju Svetu Petku kao krsnu slavu, uz običaje kao što su vino, žito, kolač i paljenje tamjana u kući.

Ovo je molitva koju vernici izgovaraju na praznik Svete Petke:

Sveta Petko, Božja svetiteljko, moli Boga za nas. Udostojila si se gledanja lica Božjeg, kao čedo našeg naroda, slavna Petko svetiteljko, pa imamo slobodu tebi govoriti, srodnici našoj, i tebe moliti za spasenje duša naših. Slava si i pohvala Beogradu, gde čudotvorna voda tvoja privlači množine mnoge, kao negda Vitezda, i daje slepima vid, uzetim zdravlje, malaksalim snagu, i svima bodrosti i radosti, Hristova device, naša pomoćnice. Budi i nadalje straža našem prestonom gradu, utvrdi ga u Pravoslavlju, pomozi vernicima, podigni nedužne i tužne, a usopšim roditeljima našim, braći i deci, izmoli večni pokoj i večno spasenje, sveta Petko, Božja svetiteljko. Svima pomozi, pa i meni ne odmozi. Dobre u dobru složi, i svako im dobro umnoži. Da se kroz tebe proslavi Bog u Trojici, navek veka. Amin.

Tropar, glas 4.

Zavolevši miran pustinjski život i pošavši dobrovoljno za Hristom, tvojim Ženikom, uzela si od svoje mladosti Njegov laki jaram, naoružavši se znamenjem krsta protiv duhovnih neprijatelja. Isposničkim podvizima, postom, molitvama i suznim kapima ugasila si ugljevlje strasti, Paraskeva, dostojna pohvale, koja i sada sa mudrim devojkama stojiš pred Hristom u nebeskom dvorcu: moli se za nas koji poštujemo tvoju časnu uspomenu.

Kondak, glas 6.

Proslavimo svi pobožno najčasniju Paraskevu, svetu zaštitnicu u nevoljama, jer ona, ostavivši propadljivi život, primi večni, nepropadljivi. Zbog toga, po Božijoj zapovesti, nađe slavu i blagodat da čini čuda.





Žene ne bi trebalo da mese Prema narodnim običajima, danas žene ne bi trebalo da mese, kuvaju, šiju, peru veš ili rade bilo koji posao u kući kako ne bi navukle gnev svetiteljke i da im tokom godine ne bi trnule ruke. Mlade devojke treba da beru cveće i njime ukrase svoj dom kako bi u njima cele godine vladala sloga i mir, dok se devojčicama oblače nove haljinice kako bi ih u narednoj godini pratila sreća. Devojke bi trebalo da pojedu parče slavskog kolača i da sačuvaju mrvice, pa će te noći u snu videti svoju sudbinu i budućeg muža. Na Svetu Petku, dešavala su se velika čuda. Mnogi bolesni su ozdravili na današnji dan. Zato ljudi sa zdravstvenim problemima čekaju ovaj praznik verujući da će im svetiteljka pomoći.

Autor: S.M.