Dobio otkaz zbog odlaska u WC tokom radnog vremena: Optužen da se predugo se zadržao

Može li neko dobiti otkaz zato što je tokom radnog vremena bio do toaleta? Ovo pitanje postalo je nedavno ponovo aktuelno nakon što se na društvenim mrežama pojavila informacija da je jedan radnik dobio otkaz.

Prema pisanju švajcarskog lista Blick, nemački radnik izgubio je posao jer je više puta proveo više od 40 minuta u toaletu.

Prema dokumentu, muškarac je 23. septembra bio u WC-u 42 minuta, 25. septembra 46 minuta, a 30. septembra čak 48 minuta. Njegovom poslodavcu to je bilo previše – usledio je trenutni, izvanredni otkaz.

"Neprimereno dugo"

"Neprimereno dugo" – tako je poslodavac opravdao otkaz

U navodnom dopisu stoji:

"Uprkos prethodnim upozorenjima, više puta su zabeleženi neprimereno dugi boravci u toaletu tokom radnog vremena."

Zbog toga je, navodi se, došlo do "odlaganja i dodatnog opterećenja" za kolege.

Istina ili laž?

Fotografija papira samog otkaza kruži internetom – ali da li je stvaran?

Naime, navodni otkaz kruži društvenim mrežama od 16. oktobra, ali izvor originalne objave više nije dostupan. Nije poznato da li se radi o pravom slučaju ili internet šali, ali rasprava na mrežama ne jenjava.

"U određenim slučajevima može biti prekršaj"

Prema rečima advokata za radno pravo dr Hermanna Gloisteina, teoretski dugotrajni boravak u toaletu može predstavljati ozbiljno kršenje radnih obaveza – ali samo ako zaposleni svesno koristi WC kako bi produžio pauzu ili izbegao posao.

"Drugačije je ako zaposleni jednostavno zadovoljava svoje osnovne fiziološke potrebe", pojašnjava advokat.

Pauza da, ali ne za privatne razgovore

Ako zaposleni odlazi na WC kako bi telefonirao ili odmarao, poslodavac ima pravo da ga upozori, a u slučaju ponavljanja – da daje otkaz.

Ipak, Gloistein ističe da je izvanredni otkaz u ovom slučaju "najteža mera" i da bi poslodavac morao da dokaže razloge za takvu odluku, što je veoma teško.

Video-nadzor u toaletima nije dozvoljen:

"Ako bi takav nadzor postojao, poslodavac ne bi smeo da koristi te podatke pred sudom zbog teškog kršenja zakona o zaštiti privatnosti," zaključuje Gloistein.

Autor: S.M.