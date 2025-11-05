AKTUELNO

OGLASIO SE MUP: Demantovali navode da je policajac dobio otkaz zbog izjave saučešća Dijani Hrki

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije najoštrije demantuje neistinite navode koji su se pojavili u pojedinim medijima i na društvenim mrežama, a koji se odnose na navodni otkaz policijskom službeniku koji je izjavio saučešće Dijani Hrka povodom tragičnog gubitka njenog sina.

Na društvenim mrežama objavljena je i fotografija policijskog službenika, koji je bio na dužnosti, uz komentar da je dobio otkaz.

Ističemo da su te tvrdnje potpuno netačne i zlonamerne. Protiv pomenutog policijskog službenika nije pokrenut nikakav disciplinski postupak, niti je preduzeta bilo kakva mera koja bi ugrozila njegov radno-pravni status, i on obavlja redovne poslove i zadatke.

Širenje ovakvih lažnih informacija, kojima se pokušavaju dehumanizovati institucija, predstavlja neprihvatljiv napad na istinu, dostojanstvo službe i ljude koji u njoj rade. Ovakva kontinuirana podmetanja imaju za cilj da se diskredituje rad i profesionalno postupanje policijskih službenika, što Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti.

Policijski službenici Republike Srbije svakodnevno profesionalno, odgovorno i u skladu sa zakonom obavljaju svoje dužnosti u službi države i svih građana.

Pozivamo građane i medije da proveravaju informacije pre njihovog objavljivanja i deljenja i da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i netačnih informacija.

